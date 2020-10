Politique : séparatisme, créolisation, communautarisme... que signifient ces termes ?

Alors qu'Emmanuel Macron doit dévoiler, ce vendredi 2 octobre, sa très attendue stratégie de lutte contre «ceux qui veulent se séparer» de la République, plusieurs termes ont, ces dernières semaines, pris place dans le débat public pour appréhender cet épineux sujet.

«Séparatisme», «créolisation», «communautarisme»... ces mots sont en effet de plus en plus employés, et ont tendance à varier suivant que l'on se place à la gauche ou à la droite du spectre politique.

Ils sont aujourd'hui à ce point utilisés qu'il est parfois difficile pour les Français d'y voir clair. Revue de détails pour s'y retrouver.

«Séparatisme»

Construit à partir du verbe «séparer», lui-même issu du verbe latin «separare», le terme «séparatisme» marque historiquement la tendance d'une partie d'un peuple à la séparation avec le reste de la population ou le pouvoir en place.

Ces dernières années, c'est le terme de «séparatisme islamiste» qui est surtout apparu dans le débat en réaction à certains groupes musulmans fondamentalistes, particulièrement ceux qui se réclament du salafisme wahhabite, qui s'inscrivent dans une démarche de rupture avec le reste de la société.

Concrètement, le séparatisme vise donc ici à caractériser certains membres d'une communauté qui ne souhaitent plus respecter les lois de la République, au profit de leurs valeurs religieuses. Mais, dans les faits, le séparatisme pourrait également très bien s'employer pour un groupe qui voudrait se séparer du reste de la société au profit d'autres valeurs, par exemple sexuelles, culturelles, voire, selon certaines classifications, sociales.

Le terme «séparatisme» désigne donc un concept qui va plus loin que le communautarisme, en englobant une notion de péril pour la cohésion de la société.

«Communautarisme»

En France, la notion de communautarisme telle que nous la connaissons aujourd'hui, est apparue dans le débat public au mitan des années 1990 et trouve son origine dans sa conceptualisation anglo-saxonne.

Il s'agit, pour faire simple, de désigner toute forme d'autocentrisme, c'est-à-dire le fait pour un groupe désigné - une communauté - de se valoriser du reste de la société sur la base de différences partagées par ses membres, ces différences pouvant être, par exemple, religieuses, ethniques ou sexuelles.

Aux Etats-Unis, il est ainsi fréquent de parler de communauté noire ou latino, de communauté homosexuelle, de communauté juive... des groupes isolés ou perçus comme tel, vivant parfois de façon repliée dans des quartiers distincts.

La différence - fondamentale - avec le «séparatisme» étant néanmoins que ces communautés ne menaçent pas l'unité de la nation et ne cherchent pas à se séparer d'elle.

«Créolisation»

La «créolisation» de la société est un concept que l'on doit initialement au poète antillais Edouard Glissant. Cette notion est revenue récemment dans le débat public à la faveur d'un discours prononcé le 21 septembre dernier par Jean-Luc Mélenchon.

Lors de ce discours, au cours duquel le leader de La France insoumise (LFI) a également lancé le think thank de son parti, «l'Institut de la Boétie», pour préparer la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon a ainsi affirmé que le peuple français «s'est créolisé», qu'il s'est engagé «dans une sorte de créolisation, qui est nouvelle dans (son) histoire», et «qu'il ne faut pas en avoir peur».

Le responsable politique se place donc dans la pensée de Glissant pour qui il y a «créolisation» quand le mélange des cultures crée quelque chose de nouveau, qui n’appartient à aucune des cultures qui la compose.

En lieu et place du «séparatisme» et du «communautarisme», Jean-Luc Mélenchon propose donc une troisième voie empreinte de réconciliation et d'égalité.

Un métissage singulier qui a fait toutefois bondir une partie de la droite et de l'extrême-droite qui y a vu au contraire une validation de la thèse du «Grand Remplacement» censée valider un changement progressif du peuple français de souche par une population immigrée.