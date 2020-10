Tempête Alex : deux personnes recherchées dans les Alpes-Maritimes, placées en alerte rouge

Deux personnes sont portées disparues dans la vallée de la Vésubie, dans l'arrière-pays niçois, à la suite des fortes pluies et des crues qui touchent les Alpes-Maritimes et qualifiées d'«exceptionnelles» par Météo France, a-t-on appris auprès de la préfecture. Le plan ORSEC a été déclenché par le préfet.

«Il y a deux personnes portées disparues à Roquebillère», une commune de 1.800 habitants à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nice, a indiqué à l'AFP un responsable de la préfecture. Il s'agirait de «deux personnes réfugiées sur le toit d'une maison, la maison s'est effondrée, les pompiers les ont vus partir (dans l'eau), à Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie», a indiqué à l'AFP le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, présent au centre opérationnel des secours.

Dans l'arrière-pays varois, la situation est critique et 476 mm d'eau sont tombés à Mons (83) ces dernières 24 heures. Routes coupées, terrains glissants... les conséquences des fortes pluies orageuses sont nombreuses.

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex #Meteo06 pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020

A Nice, le célèbre restaurant Castel a été détruit par les vagues provoquées par la tempête Alex.

Un peu plus tôt, un pont a été emporté par les flots, au-dessus de la commune de Saint-Martin-Vésubie, «l'épicentre» des intempéries. «Les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l'épicentre du phénomène», a déclaré le député, affirmant qu'il «tombé 235 mm d’eau en quelques heures».

«La station-service du village (de Saint-Martin-Vésubie) a été emportée, des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés», a ajouté M. Ciotti selon qui, «sur les rivières Vésubie et Tinée, avec des débits respectifs de 450 et 900 m3, nous sommes à un niveau de crue centennale».

Jeudi, la tempête Alex a traversé la Bretagne avec des rafales de vents allant jusqu’à 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer et a privé jusqu'à 100.000 foyers d'électricité.

Vendredi soir, douze départements restaient en vigilance orange aux vents violents, pluies et orages, le Finistère et les Côtes d'Armor, mais aussi une bande de l'Est de la France, de la Saône-et-Loire au Var et la Corse-du-Sud.