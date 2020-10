Coronavirus : 20% de chômage en plus à Paris selon Anne Hidalgo

Alors que la capitale pourrait passer en «zone d’alerte maximale» lundi à cause des données sanitaires inquiétantes, de plus en plus de Parisiens subissent de plein fouet la crise du point de vue économique.

Dans un entretien accordé au Parisien, Anne Hidalgo alerte sur les conséquences du Covid-19 dans la capitale : «On a des indicateurs inquiétants, comme une augmentation très importante des allocataires du RSA, notamment parmi les indépendants. C'est un public inhabituel. Le chômage, qui était très bas à Paris, est en hausse de près de 20 %. Et on sait que ce qui vient est très préoccupant.»

Ce chiffre alarmant est entre causé par les interdictions de déplacement entre pays, et notamment vers Paris : «Il y a très peu de touristes internationaux, plus de 50 % des hôtels sont restés fermés cet été. La dynamique économique de Paris a été stoppée net», rajoute la maire.

Les Parisiens attendent les prochaines décisions gouvernementales

Si elle rappelle que 200 millions d’euros ont été débloqués par la ville pour aider les plus modestes et les commerces les plus impactés, Anne Hidalgo demande un fonds de compensation de l’Etat pour «prendre en charge les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes, notamment pendant le confinement».

La situation pourrait encore empirer, car si Paris passe en «zone d’alerte maximale» lundi, bars et restaurants devront fermer pendant une durée minimum de 15 jours, comme c’est déjà le cas à Marseille notamment.