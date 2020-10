La Nouvelle-Calédonie bientôt indépendante ? Un référendum se tient ce dimanche

L'indépendance ou la France ? C'est la question à laquelle devront répondre ce dimanche 4 octobre les électeurs de la Nouvelle-Calédonie, à l'occasion d'un référendum d'autodétermination, le deuxième en deux ans.

Le 4 novembre 2018, un premier scrutin avait débouché sur la victoire des partisans d'une Nouvelle-Calédonie française, avec 56,7 % des voix, tout en étant marqué par la forte percée des indépendantistes.

Pourquoi alors un second référendum ? Car cette possibilité a été inscrite dans l'accord de Nouméa, signé en 1998 entre l'Etat, les indépendantistes et les loyalistes, instaurant en Nouvelle-Calédonie un processus de décolonisation progressive sur vingt ans. Le texte prévoit qu'un troisième référendum puisse être organisé d'ici à 2022 si le «non» l'emporte de nouveau et si un tiers des membres du Congrès de cet archipel du Pacifique, français depuis 1853, le demande.

Ce dimanche, les quelque 180.000 électeurs autorisés à se rendre aux urnes - car remplissant l'un des huit critères définis dans l'accord de Nouméa - devront donc se prononcer sur la même question qu'il y a deux ans : «Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?»

Aucun sondage n'a été réalisé pour ce référendum. Les observateurs jugent une victoire du «oui» peu probable, le retard de 18.000 voix du «non» lors du premier scrutin leur paraissant difficile à combler en deux ans. Mais ils prédisent que l'écart entre les deux camps va se resserrer.

Macron s'exprimera après le scrutin

Si la campagne s'est achevée jeudi sans qu'aucun incident n'ait été à déplorer, le climat est bien plus tendu sur le plan politique. De nombreuses polémiques ont émaillé ces dernières semaines, sur l'élaboration du corps électoral, la date du référendum, le bulletin de vote, l'usage autorisé par l'Etat du drapeau bleu-blanc-rouge pour la campagne officielle ou les inscriptions dans les bureaux de vote décentralisés.

Pour informer les électeurs des implications de leur vote, l'Etat français leur a envoyé il y a quelques jours un document détaillant les deux scénarios. Si le «oui» l'emporte, l'indépendance «se traduira par le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine souveraineté et l'organisation de la citoyenneté en nationalité», indique l'Etat. Mais «la France ne se retirera pas brutalement». Il y aura «une période de transition» pendant laquelle «la sécurité, l’ordre public, la monnaie, la justice continueront d’être assurés par la France».

A l'inverse, en cas de nouvelle victoire du «non», la Nouvelle-Calédonie restera une collectivité française et sa population conservera la nationalité et la citoyenneté française, ainsi que la citoyenneté européenne. Quel que soit l'issue du vote, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il réunirait «les acteurs politiques calédoniens au lendemain» du référendum, et que le président Emmanuel Macron ferait une déclaration, comme il l'avait fait après la consultation de 2018.