Miss France : la petite sœur de Marine Lorphelin sera-t-elle la prochaine ?

Fraîchement élue Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin tentera de faire aussi bien que sa sœur Marine en 2013, année où elle avait été sacrée Miss France.

La cérémonie a eu lieu samedi soir à Chalon-sur-Saône, en présence comme d’habitude Sylvie Tellier, patronne du comité Miss France et de Clémence Botino, sacrée lors de la dernière édition.

Lou-Anne Lorphelin a donc ravi la couronne et l’écharpe régionale à ses treize concurrentes, et représentera sa région de Bourgogne lors de la grande cérémonie de Miss France 2021, qui se déroulera au mois de décembre... au Puy du Fou. Le parc étant fermé à cette époque de l'année. Ce sera d'ailleurs le centenaire de Miss France.

Des élections annulées à cause du coronavirus

Les fans du concours de beauté la connaissent finalement depuis longtemps, et l’élection de sa sœur Marine en 2013. La même année, celle-ci avait confié à propos de Lou-Anne : «Ma sœur est la perfection, belle et intelligente». Puis dans Gala, elle avait rajouté : «Lou-Anne n’a absolument rien à m’envier : elle est plus belle que moi, plus douée à l’école, avec une personnalité très forte. Je la trouve sincèrement assez parfaite, je l’admire.»

Onze autres élections régionales sont à venir avant la grande soirée nationale. La prochaine étant ce dimanche, avec l’élection de Miss Franche-Comté. Miss Tahiti 2020 et Miss Guyane 2020 ont d’ores et déjà été annulés en raison de la crise sanitaire qui touche ces deux territoires.