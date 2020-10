Présidentielle 2022 : un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, selon un sondage

Un second tour Emmanuel Macron/Marine Le Pen. La tendance pour la présidentielle de 2022 est sensiblement la même que celle vécue en 2017, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé ce dimanche.

Le président de la République et la dirigeante du Rassemblement national se détachent même largement de leurs adversaires supposés, à plus d’un an et demi de l’élection.

Marine Le Pen se place juste devant Emmanuel Macron, avec 24 à 27% des voix, selon les différents hypothèses de candidatures à droite et à gauche, contre 23 à 26% pour le chef de l’Etat. Pour rappel, en 2017, le second s’était qualifié au deuxième tour avec 24% des votes, la première avec 21,3% (66,1% contre 33,9% lors du vote final).

Xavier Bertrand devant à droite

Concernant la concurrence, à droite, une candidature de Xavier Bertrand recueillerait 16% des voix, devant François Baroin (14%), Valérie Pécresse (11%), Bruno Retailleau (8%) et Rachida Dati (8%), selon le sondage diffusé par le JDD.

A gauche, une candidature d'Anne Hidalgo recueillerait 9% des voix, devant François Hollande (7%) et Ségolène Royal (5%) dans l’hypothèse où Jean-Luc Mélenchon (LFI, 11%) et Yannick Jadot (EELV, 6%) se présentaient. En cas de candidature unique, Jean-Luc Mélenchon recueillerait 15% des voix, devant Anne Hidalgo et Yannick Jadot (13% tous les deux).