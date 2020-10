Quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine ?

Fruits stars de l'hiver, les clémentines et les mandarines sont souvent confondues. Pourtant, s'ils appartiennent à la même famille, celle des rutacées, ces deux petits agrumes orange sont bien distincts.

Tout d’abord, ils n’ont pas la même origine. Native de l’Extrême-Orient, la mandarine, qui doit son nom à sa couleur, qui rappelle celle de la robe des mandarins, hauts dignitaires chinois, est cultivée depuis 3.000 ans au Vietnam, au Japon ainsi qu'en Chine. Le fruit, popularisé par le Portugal, est arrivé en Europe au XIXe siècle.

De son côté, la clémentine est plus contemporaine, et a été baptisée ainsi en hommage à son créateur. Elle est issue d’un croisement entre un mandarinier et l'orange douce, réalisé en 1892, à Oran (Algérie), par le Frère Clément, également agronome. Après sa création, elle voyage très rapidement en Amérique, et en Europe, puis dans le reste du monde.

Une histoire de pépins et de goût

Plus petite que son ancêtre, la clémentine s’épluche plus facilement et comporte beaucoup moins de pépins. C’est pourquoi elle est souvent la préférée des consommateurs. En revanche, elle est plus acidulée et moins sucrée que la mandarine. Elle est de fait un peu moins calorique.

Composée à 85% d’eau, la clémentine possède une valeur énergétique d’environ 40 kcal/100 g, alors que la mandarine, dont la chair est la moins acide de tous les agrumes, compte environ 60 kcal/100g. Autre différence, la clémentine a une peau lisse et fine, alors que celle de sa congénère est épaisse et granuleuse.

D’autre part, la clémentine se récolte d’octobre à début janvier, tandis que la mandarine arrive à maturité en janvier ou février. Elle fait donc son apparition sur les étals des marchés environ un mois après sa cousine hybride.