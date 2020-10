Très peu de femmes ont atteint le plaisir suprême dès leur première expérience sexuelle. Selon un sondage réalisé par Les Nanas d’Paname et Terpan Prévention, 95% des jeunes femmes n'ont eu aucun orgasme lors de leur première fois.

Et ce, pour plusieurs raisons. Pour 44% d'entre elles, cette absence de jouissance s’explique par le stress ressenti durant l’acte. D’autres mettent également en cause la douleur. En effet, 35% des répondantes, âgées de 18 à 25 ans, affirment avoir eu mal. Si cette première fois n’a pas été synonyme de septième ciel, c’est aussi parce que leur partenaire a été trop rapide (12%), mais surtout bien trop brusque (33%), révèle cette enquête menée sur 1.200 femmes, et publiée à l’occasion de la journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre.

Et ce manque de plaisir n’est pas systématiquement comblé par la suite puisque plus de 13% des femmes n’ont jamais eu d'orgasmes. Soit parce que le rapport sexuel est toujours à sens unique (29%), qu’elles ont «la tête en l’air» (25%), ou bien parce qu’elles souffrent de dyspareunie, des douleurs - sensation de brûlure, d'échauffement, d'irritation ou de coupure - qui surviennent durant la pénétration (14%).

L’enquête dévoile d’autre part que 40% ont fait l'amour la première fois entre 16 et 17 ans, 22% entre 14 et 15 ans, et que 54% des femmes ont connu leur premier orgasme vers 18 ans voire plus, mais rien d’étonnant ni d’anormal pour Chloé Bonnard, présidente co-fondatrice des Nanas d'Paname. «Pour les filles, la révélation de la sexualité passe par un véritable apprentissage qui peut durer parfois des années, a-t-elle souligné. Il apparaît qu'avec l'âge, l'expérience, et surtout la connaissance de leur corps, les femmes apprennent à assumer leur sexualité».

un manque de communication

Des résultats qui s’expliquent notamment par le manque de communication puisque plus de 13% des femmes interrogées ne discutent toujours pas sexualité avec leur partenaire actuel. Pour 45% d'entre elles, leurs partenaires ne prendraient pas en compte leurs besoins sexuels parce qu'ils estiment, parfois à tort, tout simplement connaître parfaitement leurs besoins, et 37% parce que leurs partenaires ne se posent même pas la question. Enfin, 23% se disent encore trop gênées pour aborder le sujet.

Mais «l'autre ne peut pas tout savoir, tout deviner. D'où l'importance de parler sexualité et progresser avec un partenaire attentif sur le chemin de l'extase. Se connaître n'a pas pour but de «s'occuper en solo face à un partenaire autocentré sur son désir ou ne s'interrogeant pas sur les besoins sexuels au féminin», précise Chloé Bonnard avant de rappeler que «c’est en se libérant du diktat de l'orgasme qu'on optimise nos chances de l'atteindre».