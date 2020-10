Coronavirus en France : le bilan de ce lundi 5 octobre

Alors que l’épidémie gagne de nouveau du terrain en France et que la deuxième vague semble désormais inévitable, le point sur le coronavirus avec les chiffres de Santé Publique France.

Face à la progression de l’épidémie, Paris et la petite couronne ont été placés en «zone d’alerte maximale» et de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées pour cette zone. Parmi elles, la fermeture totale des bars et l’interdiction des salons et autres congrès.

LES CONTAMINATIONS

La France a enregistré 5.084 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Un chiffre qui n’est pas représentatif puisqu’il est toujours en baisse le lundi en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche.

Le taux de positivité des tests s’élève quant à lui à 8,6%.

LES HOSPITALISATIONS

Au total, 7.276 personnes sont actuellement hospitalisées en France, dont 710 ont été admises ces dernières 24 heures.

Dans le détail, 1.409 malades sont en réanimation. En prenant en compte les entrées et les sorties, cela représente 74 patients de plus par rapport à la veille.

LES DÉCÈS

70 personnes sont décédées ces dernières 24 heures. Depuis le début de la crise sanitaire en février-mars, 32.299 personnes sont mortes des suites du Covid-19.

LES CLUSTERS

A ce jour, 1.340 foyers de contamination (+47 en 24 heures), dont 270 en Ehpad, font l’objet d’investigations des autorités sanitaires.