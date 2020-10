Coronavirus : la ville de Marseille veut créer son propre conseil scientifique, Didier Raoult pourrait en être membre

Pour «ne plus être dépendants des chiffres de scientifiques parisiens». Ce lundi 5 octobre, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, a renouvelé sa proposition de créer un conseil scientifique de la ville lors du conseil municipal. Objectif : prendre des décisions de manière locale et ne plus se fier aux directives de la capitale.

Ce conseil scientifique «doit se rencontrer, poser les problèmes, et ne plus avoir de diktat choisi de Paris, mais à l’inverse, faire nous-même des propositions à Paris. Madame la maire présiderait ce comité scientifique», a expliqué Samia Ghali sur l’antenne de BFMTV. Elle a également affirmé que le Pr Didier Raoult pourrait très probablement faire partie de ce nouveau comité local.

En l’absence de la maire de Marseille, Michele Rubirola, c’est son premier adjoint, Benoît Payan, qui a présidé le conseil municipal ce lundi. «Vous avez raison, dotons-nous de cet outil», a-t-il répondu à Samia Ghalia, lui promettant d’en discuter avec la maire. Aucune décision officielle n’a donc pour le moment été prise concernant ce conseil scientifique local.

#COVID19 | @marseille le 1er adjoint @BenoitPayan vient d’approuver, sur ma proposition en conseil municipal, la création d’un conseil scientifique de la Ville.



Cet outil nous sera utile pour le #Covid et demain pour gérer au mieux les problèmes de santé publique. #Marseille — Samia GHALI (@SamiaGhali) October 5, 2020

À l’origine de cette discorde entre Marseille et la capitale : l’annonce fin septembre par Olivier Véran de la fermeture des bars et des restaurants dans l’agglomération d’Aix-Marseille. «L’État s’est servi de la fermeture des bars et restaurants pour masquer le manque de moyens à l’hôpital public», a déclaré d’adjointe à la mairie. «On a affaire à des gens à Paris qui sont dans leurs bureaux, je ne sais où, et qui décident pour ce qui se passe à Marseille sans savoir exactement ce qu’il s’y passe.»

De nombreux restaurateurs de la cité phocéenne ont jugé cette interdiction «incompréhensible», et sont descendus dans les rues de Marseille pour manifester contre ces nouvelles restrictions.

Le gouvernement est finalement revenu sur sa décision : les restaurants de Marseille vont pouvoir rouvrir dès ce lundi, à condition de respecter à la lettre le nouveau protocole sanitaire renforcé dévoilé aujourd'hui par l'exécutif.