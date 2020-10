Coronavirus : Un employeur peut-il obliger son salarié à passer un test Covid ?

Un employeur ne peut imposer un test à son salarié. Un point non éclairci par le Code du Travail mais précisé par l'ancienne ministre du Travail au lendemain du déconfinement, en mai dernier.

«Il y a le secret médical. Le médecin du travail peut connaître [la situation du salarié] si le salarié lui en parle, mais il est soumis au secret», avait indiqué Muriel Pénicaud. A ce même titre, elle avait ajouté que le salarié avait le droit de refuser une prise de température à l’entrée de l’entreprise car «c’est une intrusion sur le domaine de la santé». Ainsi, les employeurs «n’ont pas le droit de dépister leurs salariés», avait martelé la ministre.

En septembre dernier, Ouest France rappelait que le Code du Travail n’avait pas prévu une situation de pandémie. Un arrêt du Conseil d’Etat datant de 1980, ironiquement baptisé «Corona» (le nom d’une entreprise de peinture), fait référence et précise que le contrôle du salarié doit cibler les postes sensibles. Il peut être imposé s'il est stipulé dans le règlement intérieur et que le test répond à un besoin précis et proportionné.

Cependant, si l’employé ressent des symptômes ou sait qu’il est malade, il doit informer son entreprise. Le salarié est tenu de prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues. En cas de suspicion de contamination, une société doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la «sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs», précise le Code du Travail.

Sur son site internet, le ministère du Travail ajoute que l’employeur peut «prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise». Cependant, le dépistage ne fait pas partie des contraintes mentionnées.