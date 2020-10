Emmanuel Macron et Edouard Philippe, des retrouvailles au parfum de présidentielle

Le 3 juillet dernier, Edouard Philippe présentait sa démission à Emmanuel Macron et était remplacé à Matignon par Jean Castex. Et depuis, l'ancien Premier ministre et le président ne se sont pas revus.

Le dîner prévu ce soir entre les deux hommes est donc un événement politique en soi. En effet, selon plusieurs médias, le désormais maire du Havre sera reçu à l'Elysée, avant d'honorer une autre invitation demain, à Matignon, pour échanger avec son successeur.

Pour Emmanuel Macron, ce rendez-vous sera l'occasion de montrer que son ancien Premier ministre, qu'il avait fait connaître au grand public en le choisissant en 2017, reste un proche, malgré les désaccords et les frictions passés. Une proximité d'autant plus importante en vue de la présidentielle de 2022, alors que Philippe s'impose depuis la rentrée comme la personnalité politique préférée des Français.

Lundi dernier, un sondage révélait en effet que 63% des Français ont une opinion favorable de l'ancien chef du gouvernement, et que 54% souhaitent le voir revenir sur le devant de la scène politique nationale.

La semaine précédente, un autre sondage CNEWS montrait que, pour les Français, l'ex-locataire de Matignon est la personnalité qui incarne le mieux l'autorité de l'Etat. De quoi donner à l'amateur de boxe des envies de monter sur le ring pour 2022 ?

Quelles que soient ses velléités, force est de constater qu'Edouard Philippe se montre beaucoup depuis la rentrée, et pas seulement au niveau local. Le 29 septembre, il se trouvait aux côtés d'Anne Hidalgo, maire de Paris et autre candidate potentielle à la présidentielle, pour appuyer l'idée d'un «Grand Paris jusqu'à la mer». Cette semaine, il participera aux «Rendez-vous de l'histoire», à Blois, dont le thème cette année est... «Gouverner».

Pour autant, cette omniprésence se veut avant tout une façon de «compter dans le débat public», et pas une ébauche de campagne présidentielle, selon son entourage citée dans Le Monde. Le 25 septembre dernier, lors d'une réunion d'élus du centre et de droite modérée à Angers, Edouard Philippe a d'ailleurs tenu à assurer que le «temps des aventures personnelles» et «partisanes» n'était «pas venu».

Une loyauté réaffirmée à l'égard d'Emmanuel Macron, que ce dernier, qui compte sur son ancien binôme de l'exécutif pour élargir la majorité présidentielle et gratter encore un peu plus de voix à droite, aura à cœur de tester à nouveau ce soir, autour d'un dîner qui s'annonce d'ores et déjà épicé.