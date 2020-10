Rihanna et l'islam : tout savoir sur Meriem Debbagh, au coeur de la polémique

Jusqu'ici inconnue des téléspectateurs français, la Tunisienne Meriem Debbagh a fait une entrée pour le moins fracassante, lundi 5 octobre au soir, dans Touche pas à mon poste. La nouvelle chroniqueuse de Cyril Hanouna a en effet déclaré avoir «limite envie de tuer» Rihanna, après que la chanteuse de la Barbade a utilisé un hadith, une parole du prophète Mahomet, dans l'un de ses défilés. Qui est-elle ?

Âgée de 34 ans, Meriem Debbagh est très connue au Maghreb, et surtout en Tunisie.

Née dans ce pays le 14 mai 1986, elle s'est d'abord fait connaître là-bas sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, où elle a su développer sa notoriété dès 2014.

Une célèbre influenceuse

«Vous avez plus de deux millions d'abonnés sur Instagram», avait d'ailleurs indiqué Cyril Hanouna, en présentant la jeune femme au public.

Le célèbre animateur du talk-show de C8 avait également tenu à préciser que Meriem Debbagh «est une star en Tunisie», puisqu'elle participait justement à la déclinaison locale de Touche pas à mon poste.

Sous nos latitudes, Meriem Debbagh était quoi qu'il en soit passée jusqu'à présent sous les radars, mais, lundi soir, tout a changé lorsque l'influenceuse a eu une petite phrase qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Alors que Cyril Hanouna et sa bande débattaient du controversé défilé de lingerie de la chanteuse Rihanna, critiqué pour avoir diffusé lors de l'événement une chanson utilisant un extrait d'un hadith (paroles du prophète Mahomet), Meriem Debbagh a ainsi eu les paroles suivantes : «Moi, je trouve que limite j'ai envie de la tuer... parce que ça ne se fait pas du tout. Déjà son défilé c'est de la merde, son défilé est catastrophique et la lingerie est nulle à chier ! En plus, elle sortait avec un prince saoudien avant, donc elle sait ce qu'elle a mis dans son show !».

Un recadrage de la part de Cyril Hanouna

Une sortie qui lui a aussitôt valu un recadrage de la part de Cyril Hanouna. «On ne peut pas dire ça ! (...) On ne peut pas dire qu'on a envie de la tuer. On parlait de liberté d'expression ces derniers jours et justement c'est une liberté d'expression de choisir la musique qu'on veut pour son défilé ! Vous ne pouvez pas dire ça ! Vous ne pouvez pas dire que vous avez envie de la tuer ! Justement, ça c'est ce qu'on veut pas ! Après, on peut ne pas aimer et ne pas être d'accord !», lui a-t-il lancé.

Et si la petite phrase de Meriem Debbagh continuait d'alimenter les réseaux sociaux ce mardi, l'intéressée n'avait quoi qu'il en soit pas rebondi sur la polémique même s'il est certain que sa prochaine participation à l'émission sera pour cette raison certainement très scrutée.

Dans un entretien accordé il y a quatre ans au site AMag, Meriem Debbagh avait d'ailleurs expliqué comment elle était arrivée sur le petit écran : «C'est vraiment un pur hasard, c’était pas du tout dans mes projets de travailler à la télé en sachant que je ne regarde même pas la télé tunisienne. On m’a proposé d’être moi-même sur un plateau je me suis dis "why not give it a shot" (pourquoi ne pas tenter le coup, NDLR) ?! Au tout début, c’était juste un essai rien n’était calculé j’ai joué le jeu et Bam, "la sauce" a bien pris !», avait-elle dit. Reste donc à savoir si la sauce continuera de prendre à l'avenir.