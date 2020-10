SNCF : les billets de train de Noël mis en vente ce jeudi

Il va falloir se dépêcher. La SNCF met en vente, à partir de ce mardi 6 octobre, ses billets de train TGV et Intercités pour Noël et les congés de fin d'année. Des tickets dont les garanties ont été améliorées, pour s'adapter à la crise sanitaire.

Trois, deux, un, partez en toute sécurité. C'est, en substance, le message que la compagnie ferroviaire française veut faire passer.

La SNCF ouvre ses réservations sur son site pour les voyages en TGV Inoui et Ouigo, et les trains Intercités, s'effectuant entre le 13 décembre et jusqu'au 4 janvier prochain.

A noter qu'il est même possible de réserver ses voyages jusqu'au début du mois de juillet 2021 pour les TGV «low cost» Ouigo.

Tous les billets remboursables et échangeables

Et crise du coronavirus oblige, la SNCF a revu cette année ses conditions de vente à l'avantage des voyageurs, dans le but de les rassurer dans leur incertitude.

Dans ce contexte, tous les billets de train sont en effet «exceptionnellement» remboursables et échangeables sans frais (hors différence tarifaire dans le cas d'un échange, et cela jusqu'au 4 janvier 2021).

Top départ ! Les billets de trains pour les fêtes de fin d’année sont en ligne Avez-vous réservé le vôtre ? — ouisncf (@ouisncf) October 6, 2020

A noter que les réservations Ouigo bénéficieront du même avantage «jusqu'à 1h30 avant le départ pour les voyages jusqu'au 4 janvier inclus», précise la SNCF.

Noël est traditionnellement une période intense pour la SNCF. En 2018, l'entreprise avait, par exemple, vendu en moyenne 40 billets par seconde le jour de l'ouverture des ventes pour les vacances de fin d'année.

L'année dernière, 1,5 million de clients avaient répondu à l'appel dès le matin de l'ouverture des réservations, en dépit d'un contexte incertain du fait de la grève des cheminots mobilisés contre la réforme des retraites.

Cette année va-t-elle voir une grosse affluence dans les gares en pleine pandémie de coronavirus ? Cela n'est en effet pas exclu...