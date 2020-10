Un million d'euros et plus de 400 kilos de drogues saisis à Courbevoie

Un coup de filet qui rapporte gros. Près d'un million d'euros en liquide et plus de 400 kg de stupéfiants ont été saisis lundi lors d'une opération de police menée à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

Les forces de l’ordre pistaient depuis plusieurs mois les trafiquants et sont intervenus dans un parking, où ils ont découvert le butin dans des véhicules stationnés. Au total, plus de 930.000 euros ont été découverts, ainsi que 22 kg de cocaïne et 426 kg de résine de cannabis.

L’enquête avait démarré en octobre 2019, a indiqué le parquet, avec écoutes et surveillances. La marchandise était acheminée depuis les Pays-Bas, rapporte Le Parisien, mais les enquêteurs interrogent les malfrats pour connaître l’origine exacte de la cocaïne et du cannabis.

Bien que la parquet souhaitait cacher cette opération jusqu’à la fin des gardes à vue des trafiquants, l’information a fini par sortir, permettant au ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin d’adresser ses «félicitations aux policiers des Hauts-de-Seine pour ces saisies exceptionnelles. Notre lutte contre ce fléau social, sanitaire et économique est totale !»