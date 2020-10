Coronavirus : «On doit aller vers plus de restrictions», souligne Emmanuel Macron

En visite dans plusieurs communes sinistrées par les crues dans les Alpes-Maritimes, Emmanuel Macron a évoqué l'épidémie de coronavirus, annonçant de prochaines restrictions accrues dans les régions où le covid-19 circule vite.

«Des annonces seront faites demain (jeudi) par le ministre de la Solidarités et de la Santé», a confié le chef de l’Etat.

«Il y a des légers mieux dans des territoires», a constaté le président français avant de pointer du doigts d’autres zones où «le virus circule plus vite depuis plusieurs semaines». Dans ces endroits, où «ça circule trop vite et en particulier chez les personnes âgées, où il y a plus de lits occupés dans les urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu’on a pu connaitre dans les Bouches du Rhône ou Paris et sa petite couronne», a souligné Emmanuel Macron.

Il en a également appelé à la responsabilités des «concitoyens». «Il faut continuer à strictement appliquer les règles, prendre soin de nous collectivement, de nos plus fragiles et des soignants», a relevé le pensionnaire de l’Elysée qui a pour le moment exclu une limitation des déplacements pour les Français à l’approche des vacances de la Toussaint.

Depuis mardi, dans les Bouches-du-Rhône ou encore Paris et sa petite couronne, les bars sont contraints de baisser le rideau, les restaurants ont mis en place de nouvelles mesures de distanciations et réduit leur capacité d’accueil.

La situation reste sous surveillance dans cinq autres métropoles (Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Etienne), pointées jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran comme susceptibles de basculer prochainement en zone d'alerte maximale.