À la Fashion week de Paris, les masques sont sur tous les visages

La semaine de la mode s’est achevée hier à Paris, avec le retour des défilés physiques qui n’avaient pas eu lieu depuis le début de la crise sanitaire. Coronavirus oblige, la distanciation sociale était de mise mais également les masques. Sur le podium comme au premier rang, il s’affiche comme un accessoire incontournable de la saison.

Si le masque s’est imposé depuis quelques mois dans notre quotidien et notre vestiaire, certains créateurs en ont fait un accessoire de mode depuis bien longtemps. C’est notamment de cas de Marine Serre. La jeune créatrice de 28 ans propose depuis plusieurs saisons différents modèles de masques, pour mettre en lumière la crise climatique et les catastrophes écologiques qui se profilent. En pleine pandémie de Covid-19, ses créations font d’autant plus écho à l’actualité. Dans cette nouvelle collection printemps-été 2021, la créatrice a notamment conçu des modèles de visières en plastique, une alternative au masque plus confortable, mais pas forcément efficace.

Dans une version plus colorée et florale, la maison Kenzo, dont le fondateur Kenzo Takada est décédé du coronavirus, propose des tenues inspirées de celles que portent les apiculteurs. Les larges chapeaux et voiles de dentelle protègent les visages des mannequins. Une collection qui se veut un «écho à la fragilité et à la distance imposée et nécessaire aujourd’hui», explique la maison dans la note d’intention du défilé.

Défilé Kenzo du mercredi 30 septembre à Paris. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Si certaines maisons ont fait de choix de ne proposer qu’une présentation digitale de leur collection, quelques défilés physiques ont tout de même eu lieu, notamment chez Dior, Louis Vuitton, Balmain ou encore Isabel Marant. Malgré le nombre d’invités moins important qu’à l’accoutumée, les défilés sont toujours une occasion d’admirer les tenues originales des invités et des passionnés de mode. Cette année, le masque était évidemment de la partie.

Qu’il s'agisse d’un modèle en satin comme celui de l’actrice Isabelle Adjani chez Chanel, de modèles plus sportswear comme ceux portés par le couple d’influenceurs Jaimetoutcheztoi, les masques étaient de toute manière obligatoires pour les défilés en intérieur. Si certaines célébrités l’enlevaient pour se faire photographier, l’actrice américaine de Game of Thrones Maisie Williams ne l’a quant à elle pas retiré durant tout le show Dior.

S’il est devenu un nouvel accessoire de mode, il ne faut pas non plus omettre sa fonction principale : se protéger et protéger les autres du Covid-19. Il est donc toujours obligatoire dans les lieux clos, mais aussi dans l’espace public dans certaines villes de France, et notamment dans la capitale.