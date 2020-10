Miss France 2021 : Qui est Illana Barry, Miss Languedoc-Roussillon ?

Elue Miss Languedoc-Roussillon le 1er août 2020 à Beaucaire, Illana Barry fait désormais partie des futures prétendantes au titre de Miss France 2021, dont l'élection aura lieu le 12 décembre prochain, au Puy du Fou (Vendée).

«Je ne m’y attendais pas du tout, toutes les filles étaient jolies mais j’ai réussi à mobiliser tout mon réseau pour les votes», a confié auprès du Midi Libre la jeune femme, suivie par plus de 11.000 personnes sur Instagram.

Originaire d'Aigues-Mortes, la Miss de 1m76 est passionnée par la mode et le sport, et plus particulièrement par l’aviron, qu’elle pratique depuis de nombreuses années.

Titulaire d’un baccalauréat économique et social, Illana Barry est étudiante en première année de licence de gestion. Mais depuis son sacre, elle a décidé de mettre ses études entre parenthèses.

«Je reprendrai mes études l'année prochaine», a indiqué la brune aux yeux clairs, qui succède à Lucie Caussanel.

Pour l’heure, elle ne sait pas quelle cause elle défendra le jour J, mais elle a déclaré être «sensible aux droits d'accès à l'éducation des enfants».