Miss France 2021 : Qui est Kenza Andreze-Louison, Miss Guadeloupe ?

Kenza Andreze-Louison a été élue Miss Guadeloupe 2020 le 21 août dernier. La jeune femme de 20 ans espère représenter dignement sa région lors de l’élection de Miss France, et espère que la couronne reviendra à la Guadeloupe pour une deuxième année consécutive.

«Je ne vous décevrai pas. Je vais porter la Guadeloupe aussi loin que je le peux, et je vais défendre nos valeurs, nos couleurs, notre culture, notre beauté, notre intelligence, et ma cause aussi loin que je le pourrai», affirmait haut et fort la nouvelle Miss lors de son élection.

C’est Clémence Botino, ancienne Miss Guadeloupe mais aussi et surtout Miss France 2020, qui lui a remis son écharpe. Admirative de son parcours, Kenza Andreze-Louison espère elle aussi rapporter la couronne en Guadeloupe, qui n’a vu dans son histoire que trois Miss France la décrocher.

Étudiante en licence de géoscience, la jeune femme de 1,75m est passionnée par la physique et les planètes, et souhaite devenir astronome, confie-t-elle lors d’une interview pour I Am Karibbean.

Également engagée sur le plan associatif, Kenza Andreze-Louison participe à un programme qui accompagne des jeunes adolescents issus de milieux défavorisés, et les aide à en apprendre davantage sur leur région et sur la culture. «Les inégalités, je les ai vues, je les ai vécues, et c’est pour ça que ça me tient énormément à cœur. J’ai vu des personnes extrêmement douées arrêter en cours de route à cause du milieu dont ils venaient et je trouve ça très dommage», explique-t-elle. C'est très certainement cette cause qu'elle défendra en décembre prochain lors de l'élection de Miss France.

L’élection de Miss Guadeloupe avait par ailleurs beaucoup fait parler, suite à la disqualification de l’une des candidates, Anaëlle Guimbi, pour avoir participé à une séance photo dénudée pour une campagne contre le cancer du sein.