RER B : découvrez les nouveaux trains rénovés

La première rame MI84 rénovée doit être inaugurée ce mercredi 7 octobre, dans le hall de la gare du RER B, à Bagneux (92). Trente-deux autres seront livrées par Alstom d'ici à la fin de l'année 2022.

Avec presque deux ans de retard, les très attendues rames MI84 rénovées commencent ainsi à entrer en service sur le RER B, en ce début du mois d'octobre. Ces trains, entièrement modernisés par Alstom sur le site de Reichshoffen, dans le Bas-Rhin, permettront de moderniser cette ligne fréquentée par près d'un million de voyageurs chaque jour.

Ces rames seront en effet mieux aménagées, passant de 216 à 312 places assises, dotées de la ventilation réfrigérée et équipées d'un espace pour les personnes à mobilité réduite (PMR). D'ici à la fin de l'année 2022, c'est donc un quart du matériel roulant en circulation sur le RER B qui sera ainsi modernisé.

Vers Une meilleure régularité ?

«Ces rames rénovées permettront à la RATP et la SNCF, qui exploitent conjointement la ligne, de proposer aux voyageurs des espaces plus confortables avec un nouvel éclairage, des nouveaux sièges, un nouveau revêtement de sol... et de disposer de trains plus fiables, favorisant une meilleure régularité pour l’ensemble de la ligne», se réjouit Ile-de-France Mobilités.

Dans une semaine, mise en service de la 1ère rame MI84 rénovée sur le @RERB, enfin ! Mais la date de fin de l'opération pour les 33 rames reste inconnue... pic.twitter.com/DkFPNVQGgx — AUT FNAUT IdF (@Asso_usagersidf) September 30, 2020

Elles cohabiteront désormais avec les rames MI79, déjà refaites à neuf. En revanche, l'achat des 146 rames de grande capacité MING nouvelle génération, qui devaient arriver sur le RER B en 2025, a été reporté, à cause de la crise sanitaire. Les usagers de la ligne devront encore attendre 2026 avant d'avoir ces nouvelles rames.