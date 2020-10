Burger King demande son étoile au guide Michelin

Bientôt une étoile Michelin pour Burger King ? La grande chaîne de restauration rapide estime en tout cas qu’elle mérite de faire son entrée dans le célèbre guide culinaire grâce au lancement de son nouveau sandwich, le «Master Angus».

Sur ses pages Facebook belge et luxembourgeoise, le géant du fast-food a même invité les internautes à signer une pétition. «Avec notre Master Angus, on a visé très haut sur la qualité. Maintenant on tente notre chance pour entrer dans le Guide Michelin. Aidez-nous à obtenir notre étoile en signant ici», peut-on lire dans la publication. A ce jour, la pétition, qui s’adresse directement aux inspecteurs, recense plus de 750 signatures.

Dans son message, l’enseigne admet que «étoilé ne rime pas avec Burger King» et que dans ses restaurants, les clients ne trouveront pas «de service à couverts en argent massif, de nappe en satin de coton, ni de service de voiturier à l'entrée», mais plutôt des «serviettes en papier absorbant puisque vous mangerez avec vos doigts». Pour autant, elle est convaincue que sa nouvelle création est digne de la prestigieuse distinction.

Et pour cause, c'est «un tourbillon de goûts : cheddar fondant, mayonnaise à la moutarde à l'ancienne et aux oignons, bacon croustillant, tomate juteuse, roquette croquante, et tsunami de... Pardon, on s'emporte un peu», a poursuivi Burger King, qui leur a ensuite demandé : «Vous en avez beaucoup dans votre livre rouge qui proposent des mets d'exception prêts en 5 minutes et tout ça garanti sans réservation 3 mois à l'avance ?».

«Prêt pour la dégustation et l’évaluation»

Et les responsables du guide Michelin, une référence dans le monde de la gastronomie, n’ont pas hésité à répondre à l'enseigne.

«Qui a dit qu’il nous fallait des couverts en argent ? Prêt pour la dégustation et l’évaluation d’un inspecteur du Guide MICHELIN», ont-ils annoncé, avant de lister les critères sur lesquels se basent le comité pour distinguer les tables, à savoir la qualité des produits, la maîtrise des cuissons, l'harmonie des saveurs, la personnalité du ou de la chef.fe, et la régularité dans le temps et sur le menu.

Pour savoir si le fast-food Burger King mérite une étoile, «rendez-vous le 11/1 pour découvrir notre prochaine édition du Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg», ont-ils conclu.