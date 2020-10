Coronavirus : pourra-t-on circuler librement pendant les vacances de la Toussaint ?

Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer le durcissement des mesures de lutte contre le coronavirus et l'entrée de nouveaux départements en zone d'alerte maximale, la question se pose : pourra-t-on partir en vacances à la Toussaint, qui commencent dans une semaine ?

La réponse est positive, même si tout peut changer du jour au lendemain. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a en effet réaffirmé ce jeudi 8 octobre que les déplacements ne seront pas interdits pendant les vacances de la Toussaint, tout en appelant les Français à faire «extrêmement attention», notamment lors des retrouvailles en famille.

Et ce, alors que plusieurs zones viennent d'être placées en zone d'alerte maximale, à partir de samedi 10 octobre. Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Etienne rejoignent ainsi dans ce groupe Aix-Marseille, la Guadeloupe, Paris et la petit couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne). En observation, Toulouse et Montpellier pourraient rapidement les rejoindre.

#COVID19 | Dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, les seuils conduisant au passage en zone d’alerte maximale ont été dépassés.



Les mesures de réduction de la circulation du virus correspondant aux zones d’alerte maximale seront déclenchées samedi matin. pic.twitter.com/3DRSam4ExB — Olivier Véran (@olivierveran) October 8, 2020

Pour rappel, la zone d'alerte maximale est atteinte lorsque le taux d'incidence dans la population générale dépasse 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, quand il dépasse 100 chez les plus de 65 ans, et si le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid-19 atteint 30 % dans la région.

Des mesures spécifiques

Mais si aucune restriction de circulation n'a été annoncée pour les vacances de la Toussaint, Olivier Véran a rappelé qu'un certain nombre de mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus avait été décidé, en accord avec les préfets de région. A noter par exemple qu'à Paris, les bars resteront fermés et les restaurants seront toujours soumis à un protocole sanitaire particulièrement strict.

Le ministre de la Santé a également appelé tous les Français à se protéger et à protéger leurs proches, notamment lors de réunions familiales, ajoutant que «chacun de nous détenait une part de la victoire [...] pour ne pas transmettre le virus autour de nous».

Attention néanmoins si vous souhaitez partir à l'étranger, les règles ne sont pas les mêmes dans chaque pays et des restrictions pourraient encore tomber dans prochains jours. Au Maroc par exemple, le gouvernement a décidé de prolonger d'un mois l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars. Et en Allemagne, le gouvernement a appelé à limiter les voyages et les régions se sont accordées sur une interdiction de séjour dans les hôtels ou appartements touristiques pour des personnes en provenance de zones à risque nationales.