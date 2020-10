L'enseignante et féministe Alice Coffin écartée de l'Institut Catholique de Paris

A-t-elle été écartée en raison de ses convictions ? La journaliste et militante féministe Alice Coffin s'est vue signifier par l'Institut Catholique de Paris (ICP), où elle donnait des cours de journalisme, qu'elle n'était pas reconduite à son poste.

L'élue Europe Ecologie les Verts (EELV) au Conseil de Paris devait pourtant assurer cette année un cours hebdomadaire d'écriture journalistique. Il était également prévu qu'elle donne de cours de «médias et pouvoirs» et «d'esthétique et philosophie de la culture», pour un total de cinquante-huit heure de cours.

L'ICP n'a pas souhaité faire de commentaires, se contentant de préciser au Figaro qu'Alice Coffin n'avait pas été «reconduite en tant que vacataire».

Cette décision intervient alors qu'Alice Coffin avait fait la une de l'actualité ces dernières semaines, lorsqu'elle avait dénoncé le soutien de la mairie de Paris à l'adjoint d'Anne Hidalgo Christophe Girard, accusé d'avoir entretenu des liens et même aidé financièrement l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie.

Plus récemment, son livre «Le génie lesbien», paru le 30 septembre (ed.Grasset) avait suscité une polémique, notamment à propos d'un passage ou elle écrit qu'elle ne lit plus de livres, n'écoute plus de musique et ne regarde plus de films faits par des hommes.

Une prise de position liée, explique Alice Coffin, au fait que l'immense majorité des oeuvres diffusées ayant été crées par des hommes, c'est leur point de vue qui s'impose via celles-ci. Privilégier les oeuvres crées par des femmes permet ainsi de changer de point de vue, adoptant ainsi une vision féminine de la réalité.

Des prises de position qui semblent donc avoir coûté son poste à la militante féministe, profondément marquée. «Cet été, j'ai été insultée de toutes parts, gravement cyberharcelée, mise sous protection policière mais le seul truc qui m'ait vraiment atteinte, c'est la perte de cet emploi-là», a-t-elle expliqué au Monde. «Je sais que ce n'est pas facile pour une institution d'avoir une militante féministe (...) mais ils m'ont mis la tête sous l'eau alors que j'étais déjà attaquée. Je suis exclue comme tant d'autres militantes féministes avant moi. Et cette histoire interroge aussi sur la liberté d'expression universitaire.»

L'ICP avait pourtant soutenu Alice Coffin en 2018, lorsqu'elle avait été victime, déja, d'une campagne de cyberharcèlement. Un soutien qu'elle lui a retiré brutalement ce jeudi.