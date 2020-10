L'otage française Sophie Pétronin a été libérée

Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a été libérée ainsi que Soumaïla Cissé.

Selon la présidence du Mali, qui annonce l'heureuse nouvelle sur Twitter, les deux ex-otages sont en route pour Bamako.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako. — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020

Dans un communiqué, l'Elysée indique qu'Emmanuel Macron «a appris avec un immense soulagement» la libération de Sophie Pétronin et «adresse un message de sympathie à sa famille et à ses proches». Le président salue également la libération de Soumaïla Cissé.

Emmanuel Macron remercie par ailleurs les autorités maliennes.

Aucune information n'a été fournie sur l'état de santé de la Française et les circonstances de sa libération.

Enlevée en 2016

La libération de Sophie Pétronin et de l’ancien ministre malien, otage depuis six mois, a été rendue possible grâce à celle de plus de 130 jihadistes incarcérés dans les prisons du pays.

Originaire de Bordeaux, Sophie Pétronin, 75 ans, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Elle est apparue dans des vidéos diffusées en 2017 et 2018 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance de groupes jihadistes affiliée à al-Qaida. La dernière où on la voit autrement qu'en photo, publiée mi-juin 2018, la montre très fatiguée, le visage émacié, en appelant au président français Emmanuel Macron.

Ses proches se sont mobilisés sans désemparer pour sa libération, pressant à différentes reprises le gouvernement français ne pas l’oublier.