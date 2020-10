Plutôt que de jeter, l'Etat français donne son vieux mobilier sur une plate-forme Internet

Une plate-forme Internet, qui permet à l'Etat d'offrir son vieux mobilier inutilisé à des associations, a été dévoilée au public ce jeudi 8 octobre par le gouvernement. L'occasion de promouvoir «l'économie circulaire».

Ce site – accessible via cette adresse dons.encheres-domaine.gouv.fr – n'est pas nouveau puisqu'il avait lancé fin 2019, mais n'avait fait l'objet d'aucune publicité. Ordinateurs, fauteuils, bureaux, armoires de conservation en bois ou encore vitrines en verre... De nombreuses pièces de mobilier sont disponibles sur cette plateforme.

Les grandes institutions françaises ont ainsi trouvé un moyen pratique et économique de se débarrasser et de recycler son vieux mobilier. Sans grande valeur, ces objets sont ainsi donnés à d'autres administrations ou à des associations reconnues d'utilité publique. «On a trop de biens aujourd'hui qui sont stockés pour rien» a en effet souligné Alain Caumeil, le directeur national des interventions domaniales.

«Avec cette plate-forme, vous montrez l'exemple», s'est félicitée de son côté la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, qui a officialisé le don d'une cinquantaine d'ordinateurs, offerts par l'administration fiscale, au foyer socio-éducatif d'un collège des Hauts-de-Seine.

Plus d'une centaine d'annonces en ligne

Depuis novembre dernier, plus de 120 annonces ont été mises en ligne, et environ la moitié des objets proposés ont trouvé preneurs. Parmi ce bric-à-brac, on trouve même des présentoirs et autres vitrines proposés par le Musée du Louvre, et susceptibles d'intéresser d'autres musées.

Mais attention, le dispositif reste très encadré: seuls les biens dont la valeur à la revente n'est pas élevée peuvent être cédés gratuitement, et les véhicules motorisés sont exclus. A noter également que certains objets doivent être d'abord proposés à d'autres administrations, puis dans un second temps seulement à des associations si aucun service public n'a fait part de son intérêt.

«Certains de ces biens auraient été détruits si on n'avait pas eu la possibilité de les donner», a d'ailleurs fait savoir Alain Caumeil, se félicitant de la mise en place de cette démarche «vertueuse» sur les plans économique et environnemental. Pour cela, les procédures de dons, autrefois contraignantes, ont été assouplies. Et pourraient l'être davantage.