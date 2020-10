Hérault : 3 mineurs arrêtés après un home-jacking

Trois mineurs non accompagnés, d'origine algérienne, ont été placés en garde à vue puis déférés devant le parquet jeudi 8 octobre, après avoir volé un véhicule, à Pérols, dans l'Hérault.

Ces mineurs, âgés de 14, 15 et 16 ans seraient entrés par effraction dans une villa de l'avenue des Levades, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre, alors que les propriétaires dormaient. Après avoir volé des bijoux, un ordinateur, une carte bancaire, ils auraient ensuite pris la fuite avec le véhicule du couple, rapporte Le Midi Libre.

Contactés par les victimes, les policiers ont repéré le véhicule volé sur la route et ont ordonné aux suspects de s'arrêter. Mais malgré les gyrophares, ces derniers ont refusé d'obtempérer et ont accéléré sur l'autoroute, roulant à plus de 130 km/h.

Après une course-poursuite dans la ville, les suspects ont perdu le contrôle du véhicule et percuté une voiture stationnée. Interpellés tous les trois, ils sont placés en garde à vue. L'un d'entre eux se trouvait en possession d'une carte bancaire appartenant aux victimes, selon le quotidien régional.

L'enquête a permis d'établir que ces mineurs ont été impliqués dans d'autres affaires. Deux d'entre eux seraient responsables d'un autre home-jacking le 23 septembre dernier. L'ADN du troisième individu a été retrouvé lors du cambriolage d'une pharmacie à Montpellier en novembre 2019.