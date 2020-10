L’ex-adjoint à la mairie de Paris Pierre Aidenbaum mis en examen pour «viol» et «agression sexuelle»

Pierre Aidenbaum, ex-ajoint d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a été mis en examen ce vendredi, à l’issue d’une garde à vue, pour «viol» et «agression sexuelle» par personne ayant autorité. Il est accusé par une de ses anciennes collaboratrices à la mairie.

Il avait déjà démissionné de ses fonctions le 14 septembre dernier, suite aux révélations faites par la mairie d’accusations de harcèlement. La mairie de Paris avait par ailleurs saisi le procureur de la République. Anne Hidalgo demande aujourd’hui à son ancien adjoint de démissionner également de ses fonctions au Conseil de Paris.

Le suspect a interdiction de rentrer en contact avec la victime ou les témoins de l’affaire, et n’a plus de droit de se rendre à l’Hôtel de Ville ni à la mairie de l’arrondissement Paris Centre. «Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée», a indiqué son avocat, Maude Touitou. Elle précise qu’il ne fera aucune déclaration publique.

Pierre Aidenbaum est devenu adjoint à la marie au mois de juillet dernier. Il est également maire socialiste du 3ème arrondissement de la capitale depuis 25 ans.

C’est le deuxième scandale au sein de la nouvelle équipe municipale d’Anne Hidalgo, rentrée en fonction au mois de juillet. En effet, son adjoint à la culture Christophe Girard avait aussi été poussé à la démission à cause de ses liens avec l’écrivain Gabriel Matzneff, soupçonné de pédophilie.