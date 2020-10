Coronavirus : Zinedine Zidane et d'autres personnalités sportives signent une tribune pour soutenir les salles de sport

Dans une tribune qui sera publiée, ce dimanche 11 octobre, plusieurs acteurs du monde du sport de haut niveau dénoncent la fermeture des salles de sport pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Parmi les signataires, on retrouve Zinedine Zidane, l'athlète Stéphane Diagana, la joueuse de tennis Alizé Cornet, ou encore le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia et la présidente du Comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Lefur.

De nombreux médecins, dirigeants d'établissements et professionnels de santé se joignent aussi à eux afin de soutenir les salles de sport, qui sont selon eux, injustement pointées du doigt face à la crise sanitaire.

Les signataires de cette tribune souhaitent rappeler que «les mesures sanitaires sont respectées» et qu'«aucun cluster n'a été recensé» dans les établissements sportifs.

manifestations et revendications se multiplient

Dans les villes de Paris, Rouen, Bordeaux, Lille, Lyon ou encore Aix-Marseille, tous les clubs ont été contraints de fermer leurs portes en raison de la circulation active du virus. Une décision que contestent les professionels.

Depuis près de deux semaines, sous le hashtag #touchepasamasalledesport, de nombreuses manifestations et revendications se multiplient partout en France, pour défendre le secteur du sport fortement impacté par le coronavirus.

