DIRECT - Coronavirus : l'Inde franchit le seuil des 7 millions de cas

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives. En Europe, qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts, la situation ne cesse d'empirer.

08H09

Le nombre de cas de coronavirus a franchi dimanche en Inde le seuil des 7 millions, un chiffre qui se rapproche de celui atteint par les Etats-Unis, le pays au monde le plus touché par la pandémie.

Les chiffres du ministère de la Santé font état d'une hausse de près de 75.000 nouveaux cas dimanche, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées en Inde à 7,05 millions, et ce qui place ce pays en deuxième position après les Etats-Unis qui en comptent 7,7 millions.

Les experts affirment que le chiffre pourrait en réalité être bien plus élevé, le taux de dépistage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants - qui compte certaines des villes les plus peuplées de la planète - étant beaucoup plus faible que dans de nombreux autres pays.

07H33

Le Brésil a dépassé samedi le seuil des 150.000 morts du coronavirus, près de huit mois après l'apparition du premier cas, alors que le nombre de décès quotidiens continue lentement de baisser.

Avec 559 nouveaux décès enregistrés sur les dernières 24 heures, ce pays de 212 millions d'habitants aux dimensions continentales déplore samedi soir officiellement 150.198 morts dues au Covid-19, selon le dernier bilan rendu public samedi soir par le ministère de la Santé.

Le Brésil, qui totalise par ailleurs 5.082.637 cas, est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis.