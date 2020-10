Grippe : doit-on obliger les soignants à se faire vacciner ?

Les cordonniers seraient-ils les plus mal chaussés ? En première ligne face aux malades de la grippe, beaucoup de soignants rechignent pourtant à se faire vacciner. Et alors que la campagne de vaccination antigrippale 2020 démarre ce mardi 13 octobre, l'Académie de médecine souhaiterait y remédier.

Bien que le rôle de l'Académie soit avant tout consultatif, l'institution s'alarme en effet du faible taux de vaccination parmi le personnel soignant et veut donc attirer l'attention des autorités de Santé sur cette question.

En 2019, 67 % des médecins étaient ainsi vaccinés contre la grippe, contre 36 % des infirmiers et seulement 27 % des aides-soignants.

Et cette année, les remontées qui sont faites depuis le terrain ne semblent pas orienter vers une couverture vaccinale antigrippale plus forte, quand bien même la pandémie de Covid-19 met déjà à rude épreuve les hôpitaux.

Un vaccin recommandé... mais pas obligatoire

Aujourd'hui, le vaccin antigrippal reste en effet fortement recommandé pour le personnel soignant et les personnes fragiles, mais il n'est pas obligatoire. Dans ce contexte, beaucoup de soignants rechignent à se faire vacciner, souvent au motif qu'ils estiment ne pas être à risque et parce qu'ils affirment respecter déjà au quotidien des protocoles et des mesures d'hygiène drastiques.

Des arguments jugés subjectifs et parfois difficilement vérifiables pour les défenseurs de la vaccination antigrippale obligatoire pour les personnels soignants qui pointent également un autre problème, d'ordre juridique cette fois.

Dans le contexte déjà très sensible du coronavirus et face à une population mieux informée et procédurière, de plus en plus d'hôpitaux craignent ainsi des procès de la part de patients qui contracteraient la grippe à la suite, par exemple, d'une hospitalisation impliquant directement un professionnel de santé.

C'est pourquoi, en attendant une éventuelle position officielle de l'Etat et du ministère de la Santé sur cette question, de plus en plus d'établissements ont déjà mis sur pied des équipes spécialisées afin de battre le rappel des troupes dans les services et motiver le plus de soignants possible à se faire vacciner contre la grippe.