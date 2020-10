Le père d'Estelle Mouzin appelle les médias à ne pas divulguer «les détails les plus cruels» sur l'affaire

Dans un communiqué appelé «Respect», le père d'Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003, appelle les médias à «relever le défi éthique qui s'impose à eux pour assurer une information juste et complète, dans le respect du souvenir de tous ces enfants victimes».

Dans cet «appel urgent et solennel» lancé aux médias, l'homme explique qu'il a «apprécié» le «rôle important joué par les médias au cours de ces 17 dernières années» pour éviter que l'affaire devienne une «affaire classée», mais il leur demande plus de retenue, rapporte France Info.

Après la publication de plusieurs éléments d'enquêtes dans la presse, le père de la fillette espère que ces «fuites ne seront pas préjudiciables à la poursuite de l'enquête».

Eric Mouzin, évoque ensuite les «suspects», Monique Olivier et Michel Fourniret, dont il ne cite jamais les noms dans le communiqué. Il explique que Michel Fourniret «se délecte» lors des audiences, «de pouvoir détruire encore plus les familles de victimes en détaillant les conditions dans lesquelles il avait commis ses crimes avec un grand plaisir à loger des descriptions morbides et traumatisantes dans leurs esprits».

«traumatisme»

Il ajoute qu'il «est indispensable de rappeler le sujet : il s'agit du viol de très jeunes enfants par un pervers particulièrement redoutable». «Divulguer aujourd'hui les détails les plus cruels de leurs crimes tels qu'évoqués lors d'audition ou transformer leurs vies en fictions quasi romanesques revient à permettre à ce couple de criminels de poursuivre son oeuvre de mort en amplifiant la diffusion des atrocités qu'ils ont commises», poursuit-il.

Pour lui, découvrir dans la presse «les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été perpétrés» accentue «le traumatisme» de l'entourage. Il ajoute que cela fait des lecteurs et téléspectateurs «des voyeurs». Il rappelle enfin que si pour les journalistes, l'enquête sur sa fille est un «sujet d'actualité», pour la famille, «il s'agit de l'assassinat de notre enfant».