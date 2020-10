Amiens : ivre, un ado fiché S frappe des pompiers et traite des policiers de «mécréants»

Rude nuit pour les agents de l'Etat à Amiens, dans la Somme. En fin de semaine dernière, des pompiers, puis des policiers ont été insultés et agressés par un adolescent de 17 ans. L'individu, fiché S et fortement alcoolisé, les a frappés puis a proféré plusieurs menaces, les traitant notamment de «mécréants».

Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit du samedi 10 octobre aux alentours de 04h30 du matin, rapporte Actu17. L'agresseur a d'abord porté des coups aux soldats du feu, qui n'ont pas eu d'autre choix que de faire appel à la police.

Mais l'arrivée des forces de l'ordre n'a pas apaisé la situation, loin s'en faut.

Des agressions qui semblent se multiplier dans la région

L’adolescent a en effet continué à se montrer agressif, insultant les policiers et les pompiers de «mécréants», en faisant notamment référence à Charlie Hebdo, soit le premier et le plus meurtrier des trois attentats de janvier 2015 en France (12 morts et 11 blessés).

Le suspect a finalement pu être interpellé et placé en garde à vue où son état de fiché S a été confirmé.

Si aucun pompier n’a été blessé, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme a toutefois décidé de déposer plainte et une enquête a été ouverte.

Après un incident similaire la même nuit, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme a fait part de son indignation sur Twitter, et souligné qu’il porterait désormais systématiquement plainte face à ces «agissements inacceptables».