Coronavirus : la perte de l'ouïe, nouveau symptôme ?

Une étude britannique parue l'été dernier, et appuyée à présent par une investigation de CNN, révèle que certains patients contaminés par le coronavirus sont frappés d'une soudaine perte d'audition.

Celle-ci peut-être permanente, et est parfois accompagnée d'acouphènes, des sifflements ou bourdonnements d'oreilles qui peuvent être invalidants. Dans un reportage diffusé samedi 10 octobre, la chaîne américaine d'informations en continu CNN a détaillé deux cas de ce type, dont celui de Meredith Harrell.

Cette mère de famille de 42 ans décrit un phénomène extrêmement brusque, une perte d'audition brutale survenue presque sans signes avant-coureurs.

«C'est comme si quelqu'un avait appuyé d'un coup sur un interrupteur», a-t-elle déclaré pour décrire la perte soudaine de l'ouïe qui a frappé son oreille droite en juillet dernier.

"We're hearing more and more that people have hearing loss as part of their Covid infection," said Dr. Matthew Stewart, associate professor of otolaryngology at Johns Hopkins Medicine.https://t.co/Mh8nYiZhdW

