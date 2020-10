Recrutements, moratoire sur la fermeture de lits... Le CESE donne ses pistes pour l'hôpital de demain

Troisième assemblée de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) apporte ce mardi 13 octobre sa pierre à l'édifice au débat sur la crise de l'hôpital. L'organe consultatif présente et vote en séance plénière son projet d'avis «L'hôpital au service du droit à la santé», qui prend en compte notamment les résultats d'une consultation citoyenne en ligne organisée au printemps.

Comme le reconnaît lui-même le CESE en introduction de son texte, certaines de ses 18 préconisations sont similaires aux mesures issues du Ségur de la santé, qui s'est achevé en juillet dernier. «Pour autant, cet avis n’est pas calqué sur leur structuration», souligne l'assemblée, en passe d'être réformée. «Il rend compte de ce que le CESE, en toute indépendance, juge prioritaire pour l'hôpital, à l'aune des avis qu'il a rendus ces dernières années sur la santé et en considérant la situation préoccupante des hôpitaux que les pétitions ont pointée et que la crise sanitaire a aggravée.»

Première préconisation du CESE, l'amélioration de l'attractivité des métiers de la santé et des conditions de travail des soignants, via des recrutements et la revalorisation des salaires, «pour atteindre la moyenne des 10 premiers pays de l'OCDE». Le Ségur de la santé a déjà répondu à cette demande, en prévoyant 15.000 embauches à l'hôpital et une enveloppe de 8,2 milliards d'euros pour les salaires des personnels hospitaliers.

Le CESE, qui a accueilli la Convention citoyenne sur le climat entre octobre 2019 et juin 2020, salue également la décision, annoncée à l'automne et entérinée par le Ségur de la santé, de reprendre un tiers de la dette des hôpitaux, soit 13 milliards d'euros. Une mesure qui s'est accompagnée d'une enveloppe de 6 milliards d'euros pour investir dans le système de santé. Le CESE partage le constat d'une nécessaire relance de l'investissement hospitalier, en chute libre, mais propose pour cela des réformes structurelles : restructuration de la dette, sortie de cette dette du secteur marchand et suppression de la taxe sur les salaires payée par les établissements de santé.

Le CESE rejoint également le Ségur de la santé dans sa volonté de réduire la part de la très décriée T2A (tarification à l'activité) dans le financement des établissements de santé. L'institution siégeant au Palais d'Iéna à Paris propose de mieux valoriser la prévention, la qualité et la pertinence des soins, et de réserver la T2A aux soins standardisés. Alors que 3.400 lits d'hôpitaux ont été fermés en 2019, elle réclame également un moratoire sur les suppressions de lits, tant que la place de l'hôpital dans le schéma de santé n'aura pas été redéfinie pour faire correspondre besoins et offre. Le ministre de la Santé Olivier Véran a de son côté confirmé la semaine dernière l'engagement du Ségur de la santé d'ouvrir 4.000 lits d'hôpitaux à la demande d'ici à la fin de l'année.

Télémédecine, données de santé et hospitalisation à domicile

Comme le Ségur de la Santé, le CESE est favorable au développement de la télémédecine, mais seulement s'il «peut bénéficier à tous et toutes». Par ailleurs, il dit s'interroger «sur le choix, par le gouvernement français, de recourir aux services de la société Microsoft pour l’hébergement des données du Health Data Hub», la plate-forme qui centralise les données de santé des Français. Il souhaite que ces dernières soient hébergées «en France ou en Europe par une société européenne». La troisième assemblée constitutionnelle a donc dû se réjouir d'un arrêté publié au Journal officiel le 10 octobre, interdisant le transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne, après que le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O a déclaré, lors d'une audition au Sénat, travailler au «transfert du Health Data Hub sur des plates-formes françaises ou européennes».

Parmi les autres mesures fortes recommandées par le CESE dans son avis, figure notamment l'organisation de la permanence des soins, via un numéro unique d'appel ou encore la mise en place d'une «plate-forme de régulation interconnectée aux agendas des médecins (généralistes et spécialistes) avec des créneaux dédiés exclusivement à des consultations non programmées». Le CESE recommande également de lever les freins à l'hospitalisation à domicile, via par exemple la revalorisation et l'amélioration des conditions de travail de ses métiers (aide soignants et soignantes à domicile, infirmiers et infirmières à domicile...).

L'organe consultatif, dont la réforme vise à le transformer en «carrefour des consultations publiques», insiste en conclusion de son projet d'avis sur «la nécessité d’un débat annuel sur les priorités de la Nation en matière de santé associant l’ensemble des acteurs et actrices». Il propose que cette grande discussion se tienne «au sein du CESE» et que ses conclusions soient «annexées au PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale, NDLR)».