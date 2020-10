Couvre-feu : les réactions après les annonces d'Emmanuel Macron

L'annonce par Emmanuel Macron de l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France et dans huit métropoles, dès samedi, a suscité des réactions contrastées. Si certains saluent la mise en place d'une mesure nécessaire face au coronavirus, d'autres sont sceptiques.

Parmi les opposants au couvre-feu, les critiques portent soit sur l'inefficacité de la mesure, soit sur son coût pour l'économie.

60 % des contaminations ont lieu au travail ou à l'école ou à l'université entre 8h et 19h. Mais #Macron interdit les sorties au bar et au restau entre 20h et 6h. Bienvenue en Absurdie. #macron20h #CouvreFeu #COVID19france

Les soutiens au couvre-feu soulignent le fait que l'épidémie est en forte progression, ce qui justifie le choix du gouvernement.

Devant la forte circulation du #Covid_19 en France et à Paris, nous devons rester unis et appliquer les mesures annoncées par le Président de la République, même si elles sont dures. C'est une nouvelle épreuve, et nous y ferons face, ensemble et solidaires des soignants.

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 14, 2020