McDonald’s : des cas de harcèlement et d'agressions sexuelles dans plusieurs restaurants

Des remarques sexistes quotidiennes, des attouchements, des propositions sexuelles, et jamais de sanctions à l’encontre de leurs auteurs : c’est ce que dénoncent des dizaines de salariées de l’enseigne McDonald’s dans une enquête de Mediapart et StreetPress publiée le 12 octobre.

Les journalistes ont travaillé de pair avec le collectif McDroits, constitué de salariés de l’enseigne, et ont récoltés au total 78 témoignages de salariées qui dénoncent des propos sexistes, racistes, homophobes et parfois des agressions sexuelles, venant souvent des managers qui les encadrent.

Les jeunes employées étaient obligées de venir travailler en jupe, alors que leurs homologues masculins n’avaient aucune indication concernant leur tenue vestimentaire. Les salariées voilées, trans, ou noires étaient quant à elles victimes de discriminations constantes, et reléguées aux postes les plus ingrats.

Parmi les nombreux témoignages, une jeune femme de 21 ans, équipière chez McDonald’s en région parisienne, raconte à Mediapart le harcèlement qu’elle subit de la part de son manager : «Il se colle à nous. Quand il passe, il frôle souvent mes seins et mes fesses.», affirme-t-elle. «Des équipières se sont plaintes de son attitude tactile et beaucoup (même des équipiers) protestent contre ses réflexions humiliantes», selon l’une de ses collègues. La jeune femme affirme également avoir été agressée sexuellement par cet homme lors d’une soirée entre collègues.

Une omerta au sein des restaurants McDo

De tous les témoignages recueillis par Mediapart et StreetPress, un dénominateur commun : l’absence de sanction envers les agresseurs, malgré des signalements à la direction du groupe. La plupart du temps, ce sont les victimes qui décident de partir d'elles-mêmes.

À 17 ans, Coralie travaillait chez #McDo. L'un de ses collègues lui tripotait souvent les fesses. Son responsable lui a conseillé de se taire.





5 femmes témoignent des discriminations qu'elles ont subies en tant qu'employées chez McDo





Vidéo complète https://t.co/9pnaw80UJn pic.twitter.com/eEk8NZTegp — StreetPress (@streetpress) October 12, 2020

Au mois de mai dernier, une coalition internationale de syndicats a porté plainte devant l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) contre le groupe McDonald’s, pour avoir échoué à lutter contre un «harcèlement sexuel systématique» au sein des restaurants de la chaine, et ce dans plusieurs pays du monde.

Dans un communiqué du 9 octobre dernier, le collectif McDroits demande «la fin de l’impunité» des agresseurs et harceleurs au sein du groupe. «Pour calibrer la taille des frites ou choisir la couleur du logo de ses franchises, McDonald’s France est intransigeant. Mais pour établir une politique de lutte contre les agressions, harcèlements et discriminations des employés, plus personne», dénonce le collectif. Il demande donc, entre autres, la mise en place d’une cellule d’écoute et de lutte contre les discriminations dans les restaurants, ainsi que la formation du personnel aux questions de discriminations.