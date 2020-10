Couvre-feu : les internautes imaginent (avec humour) la vie des Parisiens à partir de samedi

C'est décidé : à partir de samedi, les habitants de la région Ile-de-France et de huit métropoles françaises devront respecter un couvre-feu, de 6h à 21h. Une perspective qui semble beaucoup inspirer les internautes. Sur Twitter, ils rivalisent d'imagination et d'humour pour imaginer le quotidien des Parisiens ces quatre, voire six prochaines semaines.

D'abord, il y a ceux qui sont convaincus que les habitants de la capitale fuiront la ville en masse, afin de ne pas avoir à respecter cette nouvelle règle. La Bretagne est particulièrement plébiscitée comme refuge, mais, visiblement, on ne garantit pas la qualité de l'accueil.

La Bretagne avant l’arrivée des Parisiens à la Toussaint, fuyant le #couvrefeu pic.twitter.com/vJ2LvYBhJw — BRΞIZH is BΞAUTIFUL (@BreizhOfficiel) October 15, 2020

Pour ceux qui resteront à Paris, il s'agit plutôt d'imaginer à quoi vont ressembler les rues de la ville avec ce nouveau rythme, et notamment la ruée des habitants contraints de rentrer chez eux tous au même moment.

Personne :





Les parisiens qui tenterons d’attraper le dernier métro à 20h30 en sortant du taff: #macron20h #CouvreFeu pic.twitter.com/6GG7OyY8rM — (@PSGSusic) October 14, 2020

Les esprits les plus vifs échaffaudent déjà des plans pour contourner la règle du couvre-feu. Certains prédisent notamment le retour du jogging, qui a connu un franc succès pendant le confinement, quand d'autres s'identifient déjà à Jean Gabin et Bourvil dans La traversée de Paris.

Tous les parisiens sont en train de chercher leurs baskets à nouveau! #CouvreFeu pic.twitter.com/4vsDYiUu62 — Jack Blag (@BlagJack) October 14, 2020

Les parisiens et les habitants des 8 grandes métropoles sous #couvrefeu à 20h45 pic.twitter.com/JkgZd0hThl — Bruno Salentino (@bruno_salentino) October 14, 2020

Bien. Le 2 novembre j'arrive à Montparnasse à 22h, puis direction Saint-Ouen. Je pense récupérer 4 vieilles valises, des jambons, un imper en cuir, me saouler un coup, beugler "M. Jambier ! 45 rue Poliveau" et traverser Paris, ça devrait passer crème #Couvrefeu pic.twitter.com/cBkYUYv30E — GeorgiaSoupault (@GeorgiaSoupault) October 14, 2020

Heureusement, les Parisiens peuvent aussi compter sur les optimistes. Ceux qui trouve des solutions, flairent les prochaines tendances ou, même, réussissent à trouver les bons côtés là où personne ne les voit.

Comment date une nana en 2020 à Paris, avec le couvre feu à 21h.. #macron20h #COVID19 #CouvreFeu pic.twitter.com/vZOPCnz1r2 — Rudy Bonte (@rudy_bonte) October 14, 2020

La presse dans 2 mois:





"Avec l'early-dining, ces parisiens redefinissent les codes du repas à la Française"#CouvreFeu — Abou D'nerfs (@Elmakkk) October 14, 2020