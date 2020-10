Couvre-feu : qui aura droit à une dérogation ?

Durant son allocution très attendue, hier soir, en pleine épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu qui s'étendra de 21h à 6h du matin. Une mesure qui prendra effet dès ce vendredi à minuit en Île-de-France et dans huit métropoles de l’hexagone (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Montpellier, Rouen et Saint-Étienne). Des dérogations seront toutefois possibles.

Les déplacements nocturnes devront donc être justifiés dans ces zones, avec le retour des attestations dérogatoires, comme à l'époque du confinement. A noter que le président de la République a indiqué qu'«il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin, mais une stricte limitation».

Le travail ou les urgences

Les dérogations seront donc possibles notamment pour ceux qui doivent travailler le soir, munis de la fameuse attestation de déplacement dérogatoire (disponible dans les prochains jours). Sont également concernés ceux qui devront se déplacer pour raisons de santé ou pour une urgence (un proche en détresse par exemple).

«On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs. Evidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation, a détaillé Emmanuel Macron. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. On va définir les cas de bon sens qui permettront de circuler.»

Le but est de diminuer les déplacements et interactions sociales le soir. «On n'ira plus au restaurant, faire la fête, chez des amis», a précisé le chef de l'Etat.

Contrôles et amendes prévus

«Il y aura des contrôles et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 135 euros, 1.500 euros en cas de récidive», a précisé Emmanuel Macron, confirmant un montant similaire à celui en vigueur durant le confinement.

«Les Français ont été exemplaires pendant le confinement, car ils ont compris que c'était pour protéger les plus fragiles et les soignants. Si on ne veut pas prendre des mesures plus dures dans 15 jours ou un mois il y aura des contrôles», a souligné Emmanuel Macron.

Le document pourrait être disponible sous format numérique, tout comme l'était le modèle utilisé dans un deuxième temps lors du confinement, en mars 2020. Le Premier ministre Jean Castex doit détailler, ce jeudi, le dispositif et les mesures annoncées par le président de la République.