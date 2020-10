Et si le couvre-feu commençait encore plus tôt que 21h ?

A partir de vendredi minuit, un couvre-feu sera imposé en Ile-de-France et dans huit métropoles françaises de 21h à 6h du matin, pour au moins quatre semaines, afin d'endiguer la seconde vague de coronavirus. Interviewé sur CNEWS ce jeudi matin, le professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine), juge que l'horaire aurait dû être avancé.

«Je crains que ce soit insuffisant», a confié le médecin, interrogé sur l'heure de début du couvre-feu. «Probablement que 19h ou 20h aurait été aurait été plus efficace pour garantir la réduction drastique du nombre de contacts humains», a-t-il ajouté.

Le praticien hospitalier s'appuie notamment sur l'exemple guyanais, où un couvre-feu a été décrété dès le 25 mars et est toujours en cours. «On sait que 22-23h, ça a échoué en Guyane et qu'il a fallu ramener l’horaire beaucoup plus tôt dans la journée pour que ce soit efficace», a-t-il indiqué.

Pr Djillali Annane, chef du service réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré, à propos du couvre-feu : «Lorsque c’est correctement appliqué, comme on l’a vu en Guyane, c’est efficace» #LaMatinale pic.twitter.com/59vfDCeuUi — CNEWS (@CNEWS) October 15, 2020

En Guyane, le couvre-feu a d'abord démarré à 21h (pour se finir à 5h), avant d'être durci en juin dans les communes les plus touchées par le coronavirus, notamment Cayenne et Kourou. Les autorités l'ont fait débuter à 19h, puis 17h en semaine, avec interdiction de sortir le week-end du samedi 13h au lundi 5h, avant de progressivement l'assouplir. Depuis fin septembre, il est fixé de minuit à 5 heures sur tout le territoire guyanais, excepté cinq communes qui en sont dispensées.

Selon le professeur Djillali Annane, «il n'est peut-être pas trop tard» pour revenir sur l'horaire du couvre-feu décrété en Ile-de-France, ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. «On pourrait imaginer qu’une marge de manœuvre soit laissée aux élus locaux, aux maires par exemple, pour décider que ce n'est pas 21h à tel endroit mais plutôt 20h ou 19h parce que c’est plus adapté à la situation locale que 21h», avance-t-il.