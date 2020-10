Mort de Victorine : ce que l'on sait de Ludovic B., le principal suspect

L'enquête sur la mort de la jeune Victorine Dartois a connu, ce jeudi 15 octobre, une avancée significative avec la mise en examen de Ludovic B. Ce jeune homme de 25 ans est ainsi soupçonné par les juges du meurtre précédé d'une tentative de viol sur la jeune Iséroise de 18 ans, dont il était le voisin. Voici ce que l'on sait du principal suspect.

La nouvelle de la mise en examen a été annoncée par le parquet de Grenoble.

A ce stade, il est maintenant admis que Ludovic B. a reconnu une partie des faits, dont l'étranglement de Victorine effectué, a-t-il dit, lors d'une dispute avec la jeune femme rencontrée selon lui de façon fortuite le 26 septembre dernier, vers 19 h, jour de sa disparition.

Ludovic B. résidait à Villefontaine, la même ville que Victorine, et était déjà connu de la justice ayant été condamné à une dizaine de reprises pour des délits de droit commun.

Un ex-délinquant notoire

Selon les informations du Dauphiné libéré, Ludovic B. a été condamné, lorsqu'il était mineur, notamment pour port d'arme, vol et destruction.

Considéré à Villefontaine comme «un petit caïd de quartier» , il aurait ensuite fréquenté des délinquants plus aguerris connus notamment pour des car-jackings et des casses.

Ludovic B. a également été impliqué dans des affaires de vols, des violences ou encore des délits routiers, pour lesquels la justice l’a condamné à plusieurs mois de bracelet électronique.

Puis, en 2019, le tribunal de Lyon l’a condamné pour des vols avec effraction commis dans la région lyonnaise deux ans plus tôt, sans qu’il soit pour autant écroué.

Une enfance compliquée

Toujours selon ce que rapporte le Dauphiné Libéré, Ludovic B. aurait eu une enfance compliquée, voire perturbée.

Né le 25 mai 1995 à Vénissieux, Ludovic B. est devenu orphelin de père à 9 ans.

«On sait peu de choses de cette période, si ce n’est qu’il est l’avant-dernier d’une fratrie recomposée de sept enfants et qu’il a en partie grandi dans le petit village de Bonnefamille, à quelques kilomètres de Villefontaine, où sa famille est installée depuis plus de vingt ans», ajoute le quotidien régional.

Fait troublant : Ludovic B. a effectué sa scolarité dans la même école que les enfants Dartois. Le suspect a d’ailleurs le même âge que le frère aîné de Victorine.

Il conteste tout mobile sexuel

Aujourd'hui, Ludovic B. conteste tout mobile sexuel dans la mort de Victorine, se bornant à évoquer «une rencontre qui a mal tourné» après une «bousculade involontaire».

Une version qui cadre mal avec sa mise en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre précédé d'une tentative de viol, le corps de la jeune femme ayant été retrouvé sans son pantalon.

Ludovic B. a toutefois reconnu devant les enquêteurs avoir déposé le corps de la victime dans l'eau pour le dissimuler, ce qui correspond aux conclusions de l'autopsie ayant fait état d'une mort par noyade et d'un étranglement.

Le mis en examen a par ailleurs reconnu être rentré chez lui puis avoir jeté ses vêtements dans un container après les faits. Ces vêtements ont été retrouvés par les enquêteurs.

Selon Boris Duffau, procureur-adjoint de Grenoble, c'est «le témoignage d'un proche du suspect, qui a reçu ses confidences», qui a permis son arrestation mardi après-midi.

«Vingt jours après le décès de la jeune Victorine Dartois, nous sommes tous soulagés de cette avancée majeure de l'enquête», a salué de son côté le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

La disparition de la jeune étudiante de 18 ans avait provoqué une énorme émotion à Villefontaine, où près de 6.000 personnes lui avaient rendu hommage lors d'une marche blanche le 4 octobre.

Trois jours plus tard, plus d'un millier de personnes avaient également assisté à ses funérailles à Bourgoin-Jallieu, et témoigné de leur soutien à ses parents, ses deux soeurs et son frère.