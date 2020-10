Nice veut mieux détecter le Covid-19

L’expérimentation de nouveaux tests antigéniques, salivaires et olfactifs a été lancée ce jeudi, à Nice, à l’initiative du maire Christian Estrosi, afin d’adapter à terme les protocoles aux différents profils.

Accélérer les délais de résultats pour des diagnostics plus rapides. C’est l’un des enjeux du dépistage du Covid-19. Le maire de Nice Christian Estrosi a lancé, ce jeudi 15 octobre, dans la matinée, au Palais des expositions, des expérimentations de tests antigéniques, olfactifs et salivaires. Le premier (qui se présente toujours sous la forme d’un prélèvement nasal effectué à l’aide d’un écouvillon plus fin que ceux des tests PCR) permet d’obtenir un résultat en moins de trente minutes, ce qui accélère la mise en quarantaine des personnes positives.

Les deux autres tests ont été mis au point par des équipes du CHU de Nice. Les tests olfactifs permettent de réaliser une pré-orientation. A l’aide de mouillettes similaires à celles utilisées en parfumerie, elles permettent de tester la capacité du patient à sentir un certain nombre d’odeurs. Une indication très intéressante pour aboutir à un diagnostic, puisque la perte d’odorat est, chez de nombreuses personnes, l’un des symptômes du coronavirus. Si la personne testée échoue à sentir les odeurs présentées, elle est orientée vers un test PCR classique.

Quant au test salivaire, il a pour avantage d’être moins invasif que le test PCR avec son écouvillon nasal qui en effraie certains. Elaboré par les professeurs Hofman et Marquette du CHU de Nice, il permet d’obtenir un résultat en moins d’une heure et pourrait s’avérer extrêmement utile s’il était réalisé par des médecins généralistes ou les patients eux-mêmes (à l’aide de petites éponges).

Durant deux semaines, le Palais des expositions permettra de réaliser des tests olfactifs, antigéniques et salivaires, mais aussi des tests PCR. L’expérimentation permettra d’identifier dans quel cas et sur quel type de profils chacun de ces protocoles s’avère être le plus pertinent.