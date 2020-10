Rêver de tomber dans le vide : voici la signification

Rêver de tomber dans le vide est l’un des songes les plus fréquents. Tout le monde, ou presque, a déjà fait cette expérience onirique, que ce soit quelques minutes après avoir fermé les yeux, lors de la phase d’endormissement, ou en pleine nuit, durant le sommeil paradoxal. Mais comment interpréter ce genre de rêve, que font autant les enfants, que les adultes ?

«Les rêves de chute dans le vide sont relatifs à un sentiment de vide affectif assez fort. Ce sont des rêves d’angoisse», explique Tristan Moir, psychanalyste, psychothérapeute et spécialiste du langage du rêve. «Quand cette sensation de chute se produit juste après le coucher, durant l’état hypnagogique (l’endormissement, ndlr), on a alors souvent l’impression que notre cœur se décroche.»

Une absence parentale durant l’enfance

La plupart du temps, ces songes «sont associés à une absence parentale», et plus particulièrement à celle du père, notamment durant l’enfance.

«Le plancher, ou encore les bases, sont des choses que le père met en place. Symboliquement, c’est donc lui qui apporte les structures et un support stable dans la construction de l’enfant», poursuit le spécialiste, précisant que c’est une image qui est «fréquente chez les enfants», mais qui peut aussi survenir ponctuellement «dans la vie adulte quand on vit certains petits abandons».

Tristan Moir, auteur du «Nouveau dictionnaire des rêves» (éd. L’Archipel) et de «Mieux se connaître grâce à ses rêves» (éd. Marie Claire), rappelle toutefois que l’interprétation dépend du contexte. Par exemple, «quand un rêveur s’apprête à vivre un nouveau départ dans sa vie, il peut rêver de sauter dans le vide, comme il se jetterait à l’eau, et ne sait pas où il va retomber».

Selon lui, ce rêve peut également se produire lorsqu’on se trouve «dans un état de vigilance, en attente», comme peut l’être un enfant attendant que ses parents rentrent à la maison. Ce dernier peut «s’imaginer en train de tomber (dans le sommeil) car il a peur de disparaître avant d’avoir revu la personne qu’il attend». Quand nous dormons, «nous sommes complètement régis par nos émotions», souligne-t-il.

échapper à la réalité

Cependant, rêver de tomber dans le vide n’est pas toujours négatif. «Si on chute, mais que l’on retombe sur ses pieds», cela signifie que, «malgré l’adversité, ou les risques que l’on prend, on a la capacité de reprendre le dessus, de garder un équilibre, comme un chat qui retombe sur ses pattes.» Il peut d’autre part arriver qu’après sa chute, le rêveur s’envole, et se voit notamment en train de planer au-dessus des paysages.

Une image assez apaisante, mais qui, en général, renvoie à une réalité plus abrupte. «Si on s’envole, c’est pour échapper à ses problèmes, que l’on ne veut pas les affronter», affirme le psychanalyste, qui ajoute que «dans le contexte actuel, ça peut être un moyen d’échapper à la réalité, qui est trop dure». Chez l’enfant, ce sont des rêves dits «de compensation». «Quand il a trop de difficultés, il va s’évader psychiquement. Il va compenser la lourdeur quotidienne par un sentiment de légèreté». Son rêve lui apporte ainsi «un réconfort qu’il n’a pas dans la réalité.»

Même si ce type de rêve est rarement agréable, le fait de se souvenir d’un rêve est toujours bénéfique et positif, rappelle Tristan Moir. Et pour cause, «cela permet de travailler dessus, de chercher les causes de nos angoisses, et donc, de mieux avancer dans la vie.»