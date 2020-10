Tempête Alex : un hommage au capitaine Bruno Kohlhuber, mort en portant secours aux sinistrés

Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur chargée de la Citoyenneté, a présidé ce jeudi 15 octobre, à Nice, la cérémonie d’hommage au capitaine Bruno Kohlhuber. Le sapeur-pompier a trouvé la mort le 2 octobre dans la vallée de la Vésubie, au plus fort de la tempête Alex.

«Toute sa vie, votre époux et votre père a été un homme passionné, engagé, fidèle au service des autres. Il a été un sapeur-pompier exemplaire portant toujours haut les couleurs de son uniforme et les valeurs de son engagement.» C’est dans ces termes que Marlène Schiappa s’est adressée à l’épouse et aux trois fils du capitaine Bruno Kohlhuber, ce matin, sur le parvis de la préfecture des Alpes-Maritimes. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en charge de la citoyenneté présidait la cérémonie d’hommage au pompier, décédé après que le véhicule qu’il occupait (avec le jeune sapeur-pompier Loïc Millo, toujours porté disparu) a été emporté par les flots déchaînés de la Vésubie.

Un pompier héroïque, originaire de la Haute-Marne, qui venait d’avoir 49 ans et qui avait rejoint le corps des soldats du feu en 1991, à Nice, avant de gravir tous les échelons dans les Alpes-Maritimes. Son engagement sans faille avait d’ailleurs été récompensé par une médaille pour acte de courage et de dévouement qui lui avait été décernée à la suite de l’attentat qui avait frappé la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Sous le regard de ses proches, de ses confrères et de très nombreux élus (dont le président de la métropole Nice-Côte d’Azur Christian Estrosi et le député Eric Ciotti), le pompier a reçu une ultime distinction à titre posthume.

Face à au cercueil recouvert du drapeau tricolore et surmonté du casque d’intervention du pompier, Marlène Schiappa a remis à Bruno Kohlhuber les insignes de chevalier de la Légion d’honneur au nom du président de la République. Les obsèques religieuses de ce héros ont ensuite été célébrées en début d’après-midi en la cathédrale Sainte-Réparate. A ce jour, le bilan officiel de la catastrophe naturelle est de cinq morts et treize disparus.