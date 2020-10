Vacances au ski : les mesures à prendre

Après les vacances d'été et celles d'automne, c'est au tour des congés hivernaux de s'adapter au coronavirus. Dans un contexte particulier, à moins d'une nouvelle et forte aggravation de la situation sanitaire, les Français devraient pouvoir se rendre à la montagne pour profiter de la neige et des sports d'hiver.

Seulement, pour s'assurer que cet afflux massif de touriste dans les stations de montagne n'engendre pas un rebond excessif de la maladie, un protocole a été imaginé pour que tout se passe avec le plus de sécurité pour tout le monde. Partagées sur le site de France Montagnes, les règles concernent à la fois l'arrivée dans la location, les remontées mécaniques ou encore les comportements à l'école de ski.

Ainsi, le port du masque sera obligatoire presque partout pour toutes les personnes de plus de 11 ans, même dans les remontées mécaniques et les files d'attentes sur les pistes. Le matériel loué pour la pratique des différents sports d'hiver sera desinfecté, tout comme les différentes «zones de contact» des remontées mécaniques. Le matériel prêté par l'ESF sera soumis au même traitement.

Concernant les bars, restaurants, offices du tourisme et les différents lieux de rassemblement, les règles ne sont pas différentes du reste de la France. Les tables doivent être espacées, le masque est obligatoire pendant les déplacements et le gel hydro-alcoolique doit être à disposition. Pour rassurer les touristes hésitants, France Montagnes rappelle dans le protocole que «la pratique des sports de glisse est une pratique de plein air où l'équipement favorise les gestes barrières». Reste à savoir si cela suffira à rassurer les plus inquiets.