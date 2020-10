Rania : un dernier rassemblement organisé ce samedi en mémoire de l'ado star des réseaux sociaux

Rania, une adolescente atteinte de progéria qui s'était fait connaître sur TikTok, s'est éteinte ce jeudi 15 octobre. Un dernier rassemblement en sa mémoire aura lieu ce samedi.

C'est le YouTubeur GameMixTreize, qui était un proche de la jeune fille de 16 ans, qui a lancé un appel au rassemblement sur le réseau social Snapchat. «Pour soutenir la petite soeurette Rania, rendez-vous samedi à 15h à la mairie d'Annemasse (Haute-Savoie). On compte sur vous pour être nombreux et nombreuses là-bas pour soutenir Rania, on va lui faire un truc de ouf là-bas», a-t-il annoncé.

WALLAH J’SUIS CHOQUÉ POUR LA PETITE RANIA QUI EST MORTE LÀ EN PLUS YA SEULEMENT QUELQUE HEURES J’AVAIS VU CETTE STORY VRAIMENT ÇA FAIS DE LA PEINE ALLAH Y RHAMHA pic.twitter.com/gXFGibgTWI — JEAN ISLAM (@JEANISLAM92) October 15, 2020

Quelques minutes après la diffusion de ce message, les followers de l'adolescente ont été nombreux à confirmer leur présence lors de ce rassemblement organisé dans sa ville d'origine.

@GameMixTreize , aujourd'hui directions annemasse pour soutenir la petite sœurete rania — fabien zuliani . GMT X (@fabienzuliani) October 17, 2020

@GameMixTreize je viendrai avec plaisir aujourd'hui pour 15h a la mairie D'Annemasse pour Rania j'ai 1h45 de voiture et au plaisir de vous rencontrer — Produkeyboard2710 (@daviniki) October 16, 2020

Le progéria, la maladie dont souffrait Rania, avait provoqué une dégénérescence musculo-squelettique, des problèmes cardiovasculaires ainsi que plusieurs symptômes liés à un vieillissement prématuré. Elle était considérée comme un véritable symbole de résilience par ses 3,5 millions de fans.