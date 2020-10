Coronavirus : le bilan de ce dimanche 18 octobre

Alors que l’épidémie gagne de nouveau du terrain en France et que la deuxième vague semble désormais inévitable, le point sur le coronavirus avec les chiffres de Santé Publique France.

LES CONTAMINATIONS

Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus s'est établi dimanche à 29.837, au lendemain d'un nouveau record (32.427) depuis le lancement des tests à grande échelle. Le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) continue de progresser rapidement, à 13,2%, contre 9% il y a seulement 11 jours et environ 4,5% début septembre.

LES HOSPITALISATIONS

Le nombre de patients atteints de la forme la plus grave de la maladie et actuellement hospitalisés dans un service de réanimation est de 1.939, soit 71 de plus que la veille. Au cours des dernières 24 heures, 147 nouveaux malades ont été admis dans ces services (contre 175 samedi), et sur les sept derniers jours, ce sont 1.343 patients qui y ont fait leur entrée.

LES DÉCÈS

Le nombre de décès attribuables à la maladie s'élève à 85 (contre 90 samedi) pour la journée de dimanche, portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie à 33.477.

LES CLUSTERS

A ce jour, 1.750 foyers de contamination (+64 en 24 heures), dont 355 en Ehpad, font l’objet d’investigations des autorités sanitaires.