Covid-19 : quand les autotests seront-ils disponibles ?

Pour désengorger les laboratoires et lutter plus efficacement contre la diffusion du coronavirus, Emmanuel Macron avait annoncé mercredi 14 octobre une «innovation» permettant de se faire dépister plus facilement: les tests antigéniques.

Réalisables à la pharmacie ou chez un médecin, ils donneront leur résultat en 10 à 30 minutes. Si «des expérimentations sont encore conduites», cinq millions de ces tests antigéniques ont d’ores et déjà été commandés pour être déployés dans l’ensemble des régions françaises.

Dans les aéroports d'ici fin octobre

Destinés en priorité aux transports, et notamment aux aéroports, du fait de leur rapidité (qui permettra de savoir très vite si une personne arrivant sur le sol français comporte un danger de contamination), ils doivent être lancés d’ici la fin du mois d’octobre, a indiqué Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, vendredi sur CNEWS.

Nous mettrons en place les tests antigéniques dans les aéroports d’ici la fin du mois :





au départ vers des pays comme les Etats-Unis ou l’Italie





à l’arrivée depuis les pays en zone rouge pic.twitter.com/qh8pTlDRZy — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) October 16, 2020

«Après, tout cela à vocation à monter en puissance dès lors que c’est autorisé, que c’est fiable, que c’est sûr et que ça permet d’améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements», a-t-il ajouté. «On va les lancer dans les aéroports, notamment au départ vers des destinations comme les Etats-Unis ou l'Italie et à l'arrivée sur des pays rouges, de manière à ce qu'on n'ait plus des personnes qui rentrent de pays rouge dans le territoire français sans être testées».

Patience pour les autres

Comme pour le PCR, le test antigénique correspondra à introduire un écouvillon dans les narines (comme pour le PCR). Il ne sera en revanche pas nécessaire de l’envoyer à un laboratoire, puisque l’écouvillon sera déposé sur une bandelette, qui donnera ensuite le résultat (positif ou négatif au Covid-19).

Si les aéroports en seront donc bientôt équipés, reste à savoir quand ils seront disponibles chez les pharmaciens, médecins ou infirmiers libéraux. Olivier Véran, ministre de la Santé, a indiqué qu’il faudrait attendre «quelques semaines». «Ca va prendre un peu de temps» a-t-il déjà prévenu.