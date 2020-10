Présidentielle américaine : Donald Trump annonce qu’il pourrait quitter le pays en cas de défaite

Donald Trump a repris la route des meetings de campagne. Samedi, à Macon, au centre de l'Etat de Georgie, il n'a pas hésité à faire une déclaration surprenante.

Devant ses partisans galvanisé, le Président a ironisé sur le statut de son concurrent démocrate, Joe Biden, qu'il a décrit comme le «pire candidat de l'histoire de l'élection présidentielle américaine».

En désaccord profond avec le candidat de 77 ans sur le système de soins et la gestion de la pandémie, Donald Trump a évoqué la pression qu'il ressentait vis-à-vis d'une éventuelle défaite. «Si jamais je perds, que vais-je faire de ma vie ? Serai-je obligé de quitter les Etats-Unis ?», s'est-il interrogé, sous l'hilarité incrédule de ses fidèles supporters.

The crowd is growing at the @POTUS @realDonaldTrump rally in Macon @FOX5Atlanta pic.twitter.com/wtxj4RdyOr

— denisedillon (@DillonFox5) October 16, 2020