Professeur décapité : le numéro vert ouvert par le gouvernement fait polémique

Après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, un numéro vert a été lancé, à destination de tous les personnels de l'éducation nationale, mais cette stratégie est vertement critiquée.

De nombreux professeurs et des anonymes estiment que ce numéro, le 0.805.500.005, ne répond pas à l'urgence du moment.

Après l'attentat contre un professeur à Conflans-Sainte-Honorine, un dispositif national d’écoute et de soutien psychologique est mis en place par la MGEN en partenariat avec @education_gouv pour tous les personnels de l'Education nationale ☎️0805 500 005 | 24h/24 et 7 jours/ 7 pic.twitter.com/zGWRG7LQZr

Certains ne comprennent pas la tendance qui consiste à systématiquement ouvrir une cellule d'aide psychologique ou organiser un grande réflexion après un drame.

Dans les faits, ce numéro existait avant l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, comme l'ont fait remarquer certains. Le tweet d'origine, en laissant entendre que le dispositif était mis en place, manquait de précision.

Mais les internautes, qui ont la dent dure, rappellent également que la même stratégie avait été adoptée, fin 2018, après l'affaire de Créteil, lorsqu'un élève avait braqué son professeur en plein cours, avec une arme qui s'était avérée factice.

Deux ans plus tard, ils n'ont pas l'impression que la situation ait beaucoup évolué, et le hashtag #Pasdevague est à nouveau mis en avant sur les réseaux.

Je crois que si nous devions toutes et tous raconter ici la (les) fois où nous avons fait face à des pressions, menaces, remises en question par des parents "procéduriers" etc, et où nous n'avons pas été soutenu•es par l'institution, on ferait exploser Twitter #PasDeVague

— Olivia Avril (@_OliviaAvril_) October 18, 2020