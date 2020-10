Professeur décapité : qui est Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste qui aurait joué un rôle dans le drame ?

Onze personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Simon Paty, l'enseignant d'histoire décapité à Conflans-Sainte-Honorine.

Parmi ces suspects, figure Abdelhakim Sefrioui, un prédicateur islamiste soupçonné d'avoir joué un rôle dans les circonstances qui ont mené au drame de ce vendredi 16 octobre.

UNE INFLUENCE TROUBLE

Le 5 octobre dernier, le professeur d'histoire du collège du Bois d'Aulne montre une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours d'enseignement moral et civique (EMC) dédié à la liberté d'expression. Une élève choquée rapporte les faits à son père, qui fulmine et demande le renvoi de l'enseignant.

Le 7 octobre, il est reçu par la principale de l'établissement accompagné d'Abdelhakim Sefrioui, qui se présente comme «membre du conseil des imams de France». Le duo présente le professeur comme un «voyou». Le dialogue échoue et la rencontre fait l'objet d'une note d'agents du renseignement territorial.

Le lendemain, le père publie une nouvelle vidéo dans laquelle il est accompagné du prédicateur influent. Les deux hommes racontent le rendez-vous et appellent à une mobilisation, en indiquant les coordonnées de l'établissement. Le 12 octobre, le prédicateur publie seul une nouvelle vidéo sur Youtube : «L'islam et le prophète insultés dans un collège public», rapporte le journal Le Parisien. L'histoire dépasse désormais le cadre du collège des Yvelines et atteint les cercles plus radicaux.

Abdelhakim Sefrioui, membre du conseil des imams de France a participé à cette fatwa contre le professeur #SamuelPaty



ainsi que la Grande Mosquée de Pantin qui a l’a relayée.



J’espère que leur responsabilité sera engagée. pic.twitter.com/AYccj4vUm8 — Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) October 17, 2020

Selon les informations du journal, le terroriste aurait eu vent de la polémique en découvrant les vidéos des deux hommes. Les enquêteurs doivent désormais déterminer leur degré de responsabilité.

UN MILITANT SURVEILLE par le renseignement

Repéré dans les années 2000 par les autorités, Abdelhakim Sefrioui a fondé le collectif Cheikh Yassine (du nom du fondateur du Hamas, tué par l'armée israélienne en 2004). Durant des mois, il organise des manifestations devant la mosquée de Drancy pour demander le départ de son imam Hassen Chalghoumi.

Né en 1959 au Maroc, l'agitateur politique s'est fait remarquer à plusieurs reprises par ses mobilisations devant des établissements scolaires. En 2011, il a intimidé le proviseur d'un lycée de Saint-Ouen, qui avait tenté d'interdire les jupes longues.

Fiché S, Abdelhakim Sefrioui est également connu pour avoir participé en 2014 à des manifestations pro-Gaza, en scandant des slogans à la gloire du Hamas et du Jihad islamique.

Selon le journal marocain Le Desk, il a préfacé en 2006 un livre de l'imam Youssef Qaradhawi, considéré comme l'un des théoriciens des Frères musulmans.

La même année, il a fait partie de l'équipe de campagne de l'humoriste sulfureux Dieudonné, qui songeait alors à participer aux élections présidentielles.